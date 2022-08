Polcanova gewinnt EM-Gold im Tischtennis

Sofia Polcanova führte bereits mit 2:0-Sätzen, ehe die Deutsche Nina Mittelham verletzungsbedingt aufgeben musste. Turner Vinzenz Höck verpasste das Podest knapp.

Lange Jahre war Sofia Polcanova Europas Nummer eins in der Weltrangliste, jetzt darf sie sich auch erstmals mit EM-Gold schmücken. Die Linzerin gewann das Finale in München nach verletzungsbedinger Aufgabe ihrer deutschen Gegnerin Nina Mittelham Europas im dritten Satz. „Ich habe keine Worte. Ich wollte nicht so gewinnen, das ist so schade für Nina. Ich bin dementsprechend auch traurig und weiß nicht, was ich fühlen soll“, sagte Polcanova, die unter Tränen ihre ebenfalls weinende Rivalin umarmt hatte.

Polcanova, die nach langer Verletzungsmisere und einer Umstellung im Ranking derzeit als viertbeste Europäerin geführt wird, ließ sich weder vom Feueralarm in ihrem Hotel am Vorabend noch der Atmosphäre in der Münchner Halle aus der Ruhe bringen und entschied die ersten beiden Sätze für sich. Danach nahm Mittelham ein Medical Time-out, versuchte es noch einmal, musste aber letztlich aufgeben. „Ich weiß, wie sie sich fühlt, weil ich zwei Jahre lang verletzt war, auch wenn es jetzt eine ganz andere Situation ist“, sagte die 27-Jährige.

Für Polcanova war es der zweite Gold-Jubel in München, zuvor hatte sie schon mit der Rumänin Bernadette Szocs im Doppel triumphiert. Für Österreichs Tischtennis war es der zehnte EM-Titel, aber erst der zweite im Einzel nach Liu Jia 2005 in Aarhus (DEN).

0,13 Punkte fehlen Turner Höck

Turner Vinzenz Höck fehlten an den Ringen gerade einmal 0,133 Punkte auf seine zweite EM-Medaille nach Silber 2020. Ein Wackler beim Kreuz-Handstand und ein unsauberer Abgang bedeuteten mit 14,733 Zählern Rang fünf. Mit dem Wert aus der Qualifikation wäre er gleichauf mit dem drittplatzierten Briten Courtney Tulloch (14,866) gewesen. Gold ging an den Griechen Eleftherios Petrounias (15,133) vor dem Türken Adem Asil (15,033). „Vor nicht allzu langer Zeit hätte ich mich über Platz fünf noch gefreut. Heute ist das nicht mehr so. Auf dieser großen Bühne hatte ich mir mehr erhofft“, haderte Höck.

Die rot-weiß-rote Auswahl hält damit bei den European Championships, wo in neun Sportarten EM-Titel vergeben wurden, bei vier Gold- und je zwei Silber- und Bronzemedaillen.

