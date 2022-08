Bundesländer, ihr habt es in der Hand

Die Bundesländer sind in der Lage, mittelfristig Energiesicherheit in Österreich herzustellen – nur tun sie es nicht.

Geschichte wird immer erst im Nachhinein geschrieben. Doch bin ich mir sicher, dass unsere Zeit besondere Erwähnung in den Geschichtsbüchern finden wird. Vielleicht werden zukünftige Historikerinnen und Historiker unser Jahrzehnt als Krisenzeit bezeichnen, vielleicht aber auch als die Zeit des großen Aufbruchs. So könnte in den Geschichtsbüchern der Zukunft zu lesen sein: „Im Jahre 2022 gelang bei der Energiewende der Durchbruch in der österreichischen Energiepolitik. Das legte den Grundstein für unseren heutigen Wohlstand. Der vollständige Ausstieg aus fossilem Gas, Öl und Kohle wurde damals besiegelt und in den Folgejahren mit vereinten Kräften umgesetzt. Österreich konnte sich aus der massiven Abhängigkeit von preistreibenden und klimaschädlichen Energieimporten lösen, denn seine Energieversorgung wurde auf erneuerbare, leistbare und preisstabile Energieträger umgestellt. Eine gewichtige Rolle bei diesem Paradigmenwechsel spielten die österreichischen Bundesländer.“

Die Autorin DI Martina Prechtl-Grundnig ist Geschäftsführerin vom Dachverband „Erneuerbare Energie Österreich“.

Enge Abstimmung

Doch was müsste heute geschehen, damit die Energieversorgung sicher, nachhaltig und langfristig leistbar wird? Für die Energiewende ist eine enge und gut abgestimmte Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern notwendig. Österreich braucht die Bundesländer und die Bundesländer brauchen einander, um bis 2030 zusammen 100 Prozent Strom aus Erneuerbaren und Klimaneutralität bis 2040 zu erreichen.

Würde ich in unser fiktives Geschichtsbuch der Zukunft hineinschauen, müsste dort also geschrieben stehen: „Während der Bund dabei war, die nötigen gesetzlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, bekannten sich die Bundesländer im September 2022 gemeinsam zu den Energie- und Klimazielen Österreichs. Noch im selben Jahr legten sie einen Umsetzungsplan zur Energiewende vor, den sie konsequent verfolgten. In einem Schulterschluss gelang es, innerhalb von acht Jahren weitere 27TWh Strom aus Sonne, Wind, Wasser, Geothermie und Biogenen zu erzeugen. Die Wärmeversorgung für Haushalte und Betriebe konnte im Zeitraum von 18 Jahren vollständig auf alle Formen der Biomasse, auf Sonne, Erd- und Umweltwärme umgestellt werden. Eine schier unglaubliche Leistung! Doch die Länder hatten sich auf eine klare Strategie geeinigt, mit der sie für jedes einzelne Bundesland die Ausbauziele für erneuerbare Energie festlegten und notwendige Anpassungen in der Infrastruktur, in den rechtlichen Rahmenbedingungen und der Verwaltung vornahmen.“

Drängende soziale Frage

Wie schaut es aber in unserer Gegenwart aus? Fossile Energieträger dominieren bis heute den österreichischen Energiemarkt. Der Preis für Erdgas steigt stetig und auch Öl und Kohle treiben die Kosten für Energie nach oben. Die Verfügbarkeit von Energie ist zu einer drängenden sozialen und wirtschaftlichen Frage geworden. Unsere Bundesländer haben es in der Hand, in dieser Frage etwas weiterzubringen. Sie haben sich aber immer noch nicht geschlossen zur vollständigen Umstellung unserer Energieversorgung bis 2040 bekannt und ihre Verantwortung dafür übernommen. Verantwortliches Handeln der Bundesländer ist jetzt aber von großer Bedeutung. Auch wenn wir bedenken, dass uns die weitreichenden Folgen der Klimakrise erst noch bevorstehen. Kommen wir also beim Ausbau der Erneuerbaren endlich ins Tun! Wenn die Bundesländer das Ihre dazu beitragen, dann gelingt uns die Energiewende, dann gelingt uns der Aufbruch.

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen. >>> Mehr aus der Rubrik „Gastkommentare“

E-Mails an: debatte@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.08.2022)