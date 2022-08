Serbien macht den Westbalkan zum Hochrisikogebiet Europas

Es ist Zeit, dass die EU konsequenter auf eine Entscheidung in Belgrad drängt, wohin sich das Land orientieren möchte. Sonst droht eine Eskalation.

An den Auslösern von Konflikten ist gut ablesbar, wie angespannt die Lage gerade ist. Als zwischen Kosovo und Serbien in diesem Sommer ein Streit um das teilweise Überkleben von Nummerntafeln eskalierte, war das ein Alarmzeichen. Es braucht offensichtlich nur noch solch nebensächliche Fragen, um das Militär in Alarmbereitschaft zu versetzen, Grenzen zu blockieren und internationale Vermittler vor eine unlösbare Aufgabe zu stellen. Vergangene Woche scheiterte dazu ein Dialog der beiden Kontrahenten, Serbiens Präsident Aleksandar Vučić und Kosovos Ministerpräsidenten Albin Kurti, in Brüssel.



Für die Europäische Union wird der Westbalkan durch Serbiens Eskapaden, durch das Schüren neuer Konflikte um den Kosovo und nicht zuletzt durch Belgrads Hinwendung zu Wladimir Putin zum Hochrisikogebiet. Zum einen, weil sich dadurch Europas mit großem politischen Aufwand erreichte einheitliche Linie in der Ukraine-Krise an den Rändern zersetzt. Zum anderen, weil zu Unzeiten eine neue Eskalation der Gewalt im 1991 zerfallenen Gebiet des ehemaligen Jugoslawien droht. Es kann nur im Interesse der russischen Führung sein, hier Öl ins Feuer zu gießen. Denn der Westbalkan ist damit wieder eine Schwachstelle in Europas Stabilität geworden.