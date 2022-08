Saudiarabien: Das umstrittene Öl-Reich will sich neu erfinden

Saudiarabien schwimmt im Geld. Der Ölriese will nun auch Wasserstoff-Gigant werden. Die Wende hat auch einen politischen Grund: Das Königreich will sein „Schmuddel-Image“ ablegen.

Istanbul/Riad. Saudiarabien verdient so viel Geld wie noch nie. Der steile Anstieg des Ölpreises seit dem Beginn des Ukraine-Krieges hat dem staatlichen Ölkonzern Aramco allein von April bis Juni einen Profit von 48 Milliarden Dollar beschert, ein Weltrekord. Der Gewinn fließt zum Teil in den weiteren Ausbau der Ölförderung, doch Riad investiert auch in eine Energiequelle, die dem Königreich über das Ölzeitalter hinaus eine globale Führungsposition im Energiesektor sichern soll: Saudiarabien will vom Ölriesen zum Wasserstoff-Giganten werden und plant schon den Transport nach Europa.

Wasserstoff wird für eine klimafreundliche Energieversorgung gebraucht. Derzeit werden nach Angaben der Internationalen Energie-Agentur (IEA) in Paris nur 0,2 Prozent des weltweit produzierten Stroms aus Wasserstoff gewonnen; die IEA schätzt aber, dass die Welt bis zum Jahr 2050 rund zehn Prozent ihres Energiebedarfs aus klimafreundlichem Wasserstoff beziehen wird. Im selben Zeitraum wird der Ölbedarf nach IEA-Berechnungen von derzeit 100 Millionen Barrel (je 159 Liter) täglich auf 77 Millionen Barrel sinken.