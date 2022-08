Die 47-Jährige war zum "Investment" in Kryptowährungen verleitet

worden.

Eine 47 Jahre alte Frau aus dem Bezirk Klagenfurt-Land hat über mehrere Monate hinweg eine hohe fünfstellige Euro-Summe an Internetbetrüger verloren. Die Überweisungen an die Gauner hatten im Mai begonnen, im August wurde die Frau schließlich misstrauisch und verständigte die Polizei, wie die Landespolizeidirektion Kärnten am Sonntag mitteilte.

Die Frau hatte im Mai via Soziale Medien eine für sie interessante Website zum Investment in Kryptowährungen gefunden. Nach Registrierung und Einzahlung von mehreren Tausend Euro schnellten ihre vorgeblichen Gewinne binnen kürzester Zeit in die Höhe. Verschiedene "Broker" nahmen dann mit ihr Kontakt auf und versprachen noch größere Gewinne, wenn die Frau weiter investiere, was sie auch tat. Schließlich wurde sie von einem Berater noch zur Zahlung von Steuerabgaben aufgefordert. Auch diese Zahlung führte sie durch. Anfang August wurde sie nun misstrauisch und erstattete Anzeige.