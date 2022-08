Weltgeist und Wanderlust deutscher Wörter

Es muss nicht immer Kindergarten und Rucksack sein: Viele Wörter aus der deutschen Sprache sind in alle Welt gewandert. Sie erzählen von Kolonialismus, Philosophie oder auch von der Höflichkeit ungarischer Hausierer.

Kann, soll, darf man unliebsam gewordene Wörter per Dekret abschaffen? Oder schafft sie der Sprachgebrauch von selbst ab? Verschwindet mit ihnen, was sie ausgedrückt haben? Diskussionsstoff zu diesem brisanten Thema wird wohl ein Buch namens „Kaputte Wörter? Vom Umgang mit heikler Sprache“ liefern, das Mitte September im Dudenverlag erscheinen soll. Verfasser ist Matthias Heine, ein wahrer Vielschreiber, dem etwa eine geistreiche Kulturgeschichte der deutschen Jugendsprache („Krass“, 2021) geglückt ist.

Heines jüngstes Buch befasst sich mit „ausgewanderten Wörtern“. Er bringt darin auch ein hübsches Zitat, das ein Brücklein zum Titel seines nächsten Werks schlägt. In einem Cartoon des „New Yorker“ aus dem Jahr 1972 sagt ein Geschäftsmann abfällig über einen anderen: „It's a real American tragedy – Wunderkind at twenty, Übermensch at thirty, kaputt at forty.“