Racketlon: Nur etwas für echte Schlägertypen

Der Vorarlberger Emanuel Schöpf, 24, ist Österreichs bester Racketlonspieler. Was den Reiz des Schlägervierkampfes aus Tischtennis, Badminton, Squash und Tennis ausmacht.

Wien. Wer einmal Racketlon gespielt hat, der lernt seinen Körper nochmals besser kennen. Am Morgen nach einer Turnierteilnahme ist ein Muskelkater nahezu unvermeidlich, er zeugt von den Anstrengungen des Vortags. Racketlon verlangt seinen Athleten aber nicht nur physisch viel ab. In gleich vier konträren Schlägersportarten geschickt zu agieren, ist eine hohe Kunst. Natürlich haben Tischtennis, Badminton, Squash und Tennis teils etwas gemein, Technik und Anforderungen sind letztlich aber doch völlig unterschiedlich.

Bei der Racketlon-WM in Wien (bis heute, Junioren und Senioren) und Graz (ab Mittwoch, Elite und Amateur) ermittelt die Szene ihre Weltbesten. Österreichs Nummer eins, Emanuel Schöpf, ist in der Weltrangliste aktuell die Nummer sieben. Schöpfs Geschichte steht stellvertretend für so viele Racketlon-Karrieren. Über eine Sportart, in Schöpfs Fall Badminton, landete der Vorarlberger beim Schlägervierkampf. Über seine Anfänge als 15-Jähriger sagt Schöpf rückblickend: „Badminton und Tennis habe ich damals schon gut gespielt, Tischtennis wie so viele in der Garage. Und Squash hatte ich noch nie probiert.“