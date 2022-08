Boxen: Usyk lockt Fury zurück in Ring

Ukrainer verteidigte WM-Titel gegen Joshua und hofft auf Duell mit Tyson Fury.

Dschidda. Der ukrainische Profiboxer Oleksandr Usyk bleibt Vierfach-Weltmeister im Schwergewicht. Der 35-Jährige setzte sich in der Nacht auf Sonntag im Superdome von Dschidda in Saudiarabien zum zweiten Mal gegen den britischen Ex-Champion Anthony Joshua durch. Usyk behält nach dem knappen Punkte-Urteil (115:113, 113:115, 116:112) seine Gürtel der Verbände WBA, IBF, WBO und IBO.

Für Usyk war das Duell mehr als ein Boxkampf, er wollte seinen Landsleuten Hoffnung in Zeiten des Krieges geben – das Duell war in der Ukraine kostenlos zu sehen. Präsident Wolodymyr Selenskij lobte den Sportler auf Twitter: „Schwieriger, aber so wichtiger und notwendiger Sieg!“ Usyk, der als Freiwilliger im Kriegseinsatz war und erst auf Drängen der Fans wieder in den Ring zurückkehrte, blieb auch im 20. Profikampf unbesiegt. Der hervorragende Techniker konnte seine körperlichen Nachteile von zehn Zentimetern weniger Reichweite wettmachen und bezwang den sieben Zentimeter größeren Joshua erneut. Vor einem knappen Jahr hatte Usyk dem Briten noch eine Lehrstunde erteilt, beim zweiten Duell war es deutlich ausgeglichener.

Verbaler Schlagabtausch

Nun hat Usyk ein Duell mit dem Briten Tyson Fury im Sinn. „Ich bin sicher, dass Tyson Fury noch nicht zurückgetreten ist“, sagte er in Dschidda. „Ich bin überzeugt, dass er gegen mich kämpfen will. Ich will es auch.“

Die Antwort ließ nicht lang auf sich warten. Der eigentlich zurückgetretene WBC-Weltmeister Fury hat den verbalen Schlagabtausch schon einmal begonnen: „Schickt mich in den Ring und ich werde den ukrainischen Penner um seine Gürtel erleichtern“, sagte er in einem Video. „Es wird sehr teuer, also holt die Scheckbücher raus.“ (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.08.2022)