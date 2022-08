Großes Kino in Margareten

„House of the Dragon“ bis „Carnival Row“: Wenn visuelle Effekte gefragt sind, kommen Valentin Struklec und Thomas Rath mit ihrem Team zum Einsatz.

In einem verwinkelten Büro im fünften Bezirk sitzen Valentin Struklec und Thomas Rath an einem Konferenztisch. Unter ihnen im Keller brummen über hundert Rechner, ein Dutzend Mitarbeiter arbeitet in den abgedunkelten Räumen an großen Bildschirmen. Hier wird gerade ganz großes Kino gemacht.

Denn wenn die Mitarbeiter von Struklec und Rath ihren Arbeitstag beginnen, werden sie quasi zu Zauberern: Da wird eine Graslandschaft zum Ozean, einer Frau wachsen Flügel aus dem Rücken und übernatürliche Gebilde formieren sich in der Luft. „Was wir machen heißt in der Filmbranche Visual Effects“, sagt Rath, der gemeinsam mit Struklec die Firma Vast gründete. „Wir kommen immer ins Spiel, wenn im Drehbuch etwas steht, das man mit den Mitteln am Set nicht realisieren kann.“