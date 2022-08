Forum Alpbach voreröffnet mit Abschied

Die offizielle Eröffnung findet aber am Montag unter anderem mit Van der Bellen statt.

Alpbach. Mit dem traditionellen „Tirol-Tag“ ist am Sonntag im Tiroler Alpbach das Europäische Forum quasi voreröffnet worden – die offizielle Eröffnung findet am Montag statt.

Tirols LH Günther Platter (ÖVP) beging nach 14 Jahren sein letztes „Alpbach“ als Landeschef. Platter − er kandidiert bei der anstehenden Tiroler Landtagswahl nicht mehr – sagte in seiner 15. Alpbach-Eröffnungsrede, man müsse den Menschen trotz aller Krisen „Mut machen und gemeinsam Zuversicht vermitteln“. Das Szenario war dasselbe wie zu Vor-Corona-Zeiten: Alles begann auf dem Dorfplatz.

Anschließend ging es in einem Zug zum Congress-Centrum. Dort waren im Rahmen des „Tirol-Tages“ der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino auch mitunter neue Töne zu hören. „In neuem Kleid und mit neuem Inhalt“ präsentiere sich das Europäische Forum heuer, erklärte Forumspräsident Andreas Treichl und erinnerte an das heurige Motto „The New Europe“. Man wolle künftig über die „wichtigsten Themen Europas“ diskutieren, so Treichl − und nicht „in getrennten Silos“ agieren. Das wichtigste Thema sei „das Klima“, das durch den Angriffskrieg Russlands „ordentlich durcheinandergewirbelt“ worden sei.

Am Montag wird dann das 77. Forum, das bis 2. September über die Bühne geht, offiziell eröffnet. Erwartet werden laut den Veranstaltern unter anderem Bundespräsident Alexander Van der Bellen, die moldauische Präsidentin Maia Sandu, Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), der Erste Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Othmar Karas (ÖVP), und die Rektorin der Central European University (CEU), Shalini Randeria. (APA)

