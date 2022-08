Starker Anstieg der Asylanträge: Karner will Anti-Werbung machen

Zuletzt stellten Inder die meisten Anträge. Ihre Chancen auf einen positiven Bescheid sind gering. Diese Nachricht will Innenminister Gerhard Karner verbreiten.

Wien. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) warnte am Wochenende zum wiederholten Male vor einer Überlastung des österreichischen Asylwesens. Es sei, wie er gegenüber der Austria Presse Agentur sagte, schon jetzt „an der Grenze der Belastbarkeit“. Verantwortlich dafür sind für ihn Flüchtlinge, die ob ihrer Herkunft so gut wie keine Chance auf einen Aufenthaltsstatus haben. Hier will er gegenlenken.

Ein Überblick über Asylsuchende und ihre Chancen.

1. Wie stark steigen die Asylzahlen derzeit tatsächlich?

Ein starker Anstieg der Asylanträge ist augenscheinlich. Insgesamt haben in Österreich von Jänner bis inklusive Juli 41.909 Männer und Frauen um Asyl angesucht. (Die 65.000 in Österreich befindlichen Ukrainer sind hier nicht mitgerechnet.) Im Vorjahr gab es im selben Zeitraum nur gut 14.000 Anträge.