Spionage-Vorfall in einer albanischen Militärfabrik

In dem Nato-Land wurden zwei Russen und ein Ukrainer festgenommen. Sie stehen unter Spionageverdacht.

Tirana. Im Nato-Mitgliedsland Albanien sind zwei russische und ein ukrainischer Staatsbürger in der Nähe einer militärischen Produktionsstätte festgenommen worden. Das albanische Verteidigungsministerium teilte mit, Soldaten hätten die drei Personen daran gehindert, die Fabrik zu betreten. Der albanische Ministerpräsident, Edi Rama, sagte, die drei Festgenommenen würden der Spionage verdächtigt.

Die zwei festgenommenen Männer und eine Frau sind nach Angaben des Verteidigungsministeriums 24, 25 und 33 Jahre alt. Sie hätten versucht, das Gelände zu fotografieren. Ein russischer Staatsbürger hätte sich mit einer Art Spray gegen die Festnahme gewehrt. Dabei sind zwei Soldaten verletzt worden. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der albanische Verteidigungsminister, Niko Peleshi, besuchte sie dort und bedankte sich öffentlich für den Schutz der militärischen Produktionsstätte in der Kleinstadt Gramsh. In dem Werk sind zu Zeiten des Kommunismus russische Gewehre des Typs AK 47 hergestellt worden. Nun erbringt die Fabrik nach Angaben der Ministeriums-Website Produktionsdienstleistungen für die Rüstungsindustrie.

Ermittlungen vor Ort aufgenommen

Es sei noch zu früh, sicher zu sagen, was genau die Motive der Einbrecher gewesen seien, sagte der Verteidigungsminister. Er brachte aber zugleich die geopolitische Lage ins Spiel und stellte damit auch einen Konnex zu der russischen Invasion in der Ukraine her. „In Anbetracht eines breiten regionalen und eines geopolitischen Kontexts kann das nicht als gewöhnlicher, ziviler Vorfall abgetan werden. Aber wir dürfen auch keine voreiligen Schlüsse ziehen“, so Peleshi. Laut dem deutschen „Spiegel“ nahmen Militärpolizei, Geheimdienste und Anti-Terror-Experten vor Ort Ermittlungen auf. (APA/Reuters)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.08.2022)