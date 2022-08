Van der Bellen stürzte am Berg: Zur Beobachtung Nacht im Spital

Der Bundespräsident rutschte bei einer Bergwanderung in Tirol ab und verletzte sich leicht.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich am Sonntagnachmittag bei einem Bergunfall leichte Verletzungen zugezogen. Er ist bei einer Bergwanderung am Kaunergrat abgerutscht und wurde von Begleitern der Cobra in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Das ließ der Bundespräsident am Sonntagabend auf seinem offiziellen Twitter-Account bekannt geben.

Van der Bellen zog sich Abschürfungen und eine leichte Gehirnerschütterung zu und wird auf Anraten der behandelnden Ärzte routinemäßig die heutige Nacht im Krankenhaus verbringen. Seine Termine im Rahmen des Forum Alpbach am Montag und Dienstag hat er abgesagt.

Nach der gestrigen Vor-Eröffnung des Forums mit dem scheidenden Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) – es war nach 14 Jahren sein letztes „Alpbach“ als Landeshauptmann – findet heute die offizielle feierliche Eröffnung des 77. Forums statt. Am Montag wird dann das 77. Forum, das bis 2. September über die Bühne geht, offiziell eröffnet. Nach Van der Bellens Absage werden laut den Veranstaltern u.a. die moldauische Präsidentin Maia Sandu, Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), der Erste Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Othmar Karas (ÖVP), und die Rektorin der Central European University (CEU), Shalini Randeria, erwartet.

