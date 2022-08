Tödlicher Autounfall: Ford muss 1,7 Milliarden Dollar zahlen

(c) Reuters

Dem Autohersteller wird vorgeworfen, das Dach des Pickup-Truck-Modells F-250 nicht ausreichend verstärkt zu haben, um die Insassen bei einem Überschlag hinreichend zu schützen.

Ein US-Gericht hat einem Medienbericht zufolge den Autohersteller Ford Motors nach einem tödlichen Unfall zu einer Zahlung in Höhe von 1,7 Milliarden Dollar (1,69 Milliarden Euro) verurteilt. "Eine Verurteilung zu Strafschadenersatz, um hoffentlich die Menschen zu warnen, die in den Millionen von Ford verkauften Lkw herumfahren", zitiert die Nachrichtenagentur AP am Sonntag den Anwalt der Familie eines bei dem Unfall im Jahre 2014 ums Leben gekommenen Ehepaares.

Ford wird vorgeworfen, das Dach des Pickup-Truck-Modells F-250 nicht ausreichend verstärkt zu haben, um die Insassen bei einem Überschlagsunfall hinreichend zu schützen. Die Anwälte der Kläger hatten laut dem Bericht Beweise für fast 80 ähnliche Unfälle vorgelegt, bei denen infolge der Dach-Konstruktion die Passagiere verletzt oder getötet wurden. Ford reagierte nicht sofort auf eine Anfrage von Reuters zur Stellungnahme.

(APA/Reuters)