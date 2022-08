So jung, so spießig?

Oh, du spießige Jugend - so der Tadel einer älteren und offenbar freieren Generation. Nichts dürfe man mehr. Vom Herbeireden des Ablebens einer offenen Revolte.

Hört, „die Jungen“ tragen wieder Brille, so groß wie zuletzt in den Siebzigerjahren (obwohl sie doch jetzt auf die Kontaktlinse ausweichen könnten). Erst kürzlich wurde der sich seit Jahren abzeichnende Trend in der „Presse“ als Indiz gewertet, die Jugend würde sich der offenen Revolte verwehren. Das Brilletragen alleine schreit, wenn Sie mich fragen, eigentlich nach keiner Debatte, kommt doch in der Mode alles irgendwann (wieder) - die Hüftjeans, wo nun abermalig der String rausblitzt, etwa.

Wenn man aber doch eine daraus basteln will, eine Debatte meine ich, dann vielleicht die, dass „die Jungen“ es nicht mehr nötig haben, ihre Mankos der Welt zu unterschlagen. Wer fehlsichtig ist, trägt Brille - oder eben nicht. Wer gut sieht, ebenso - dann halt mit Fensterglas oder Blaulichtfilter. Ich persönlich hoffe ja, das Hörgerät folgt - mit einer ordentlichen Portion Glitzer.

Aber wie, fragt sich die ältere Generation, wollen „die Jungen“ dann noch revoltieren? Wenn Brillen und, Gott bewahre, Hörgeräte hipp sind, die Umsätze von Kaugummis und Zigaretten (Sie haben richtig gelesen!) sinken, provokant langsames Kauen und Ziehen also allmählich schwindet - ebenfalls ein Indiz der abflauenden Revolte, dem Kollegen zufolge. Die Jugend, so der Tenor, sei der Spießigkeit verfallen. Nichts darf man mehr sagen, geschweige denn konsumieren. Haben „die Jungen“ überhaupt noch Spaß - oder Sex?

Nun ja, es mag sein, dass wir, die Jungen, es verglichen mit unserer Eltern-Generation gemächlicher angehen. Pornos, Kiffen, Rock’n’Roll, alles schon einmal da gewesen (Song-Tipp: „Zu jung“ - Kraftclub). Es wäre aber wohl keine Revolte, selbiges Verhalten zu wiederholen. Und sollten „die Jungen“ weniger Sex haben, dann vielleicht, weil man sich bemüht, nur noch jenen zu haben, den man wirklich will. Vielleicht beruhigt es ja den einen oder die andere, dass der Kokain-Konsum gestiegen ist, und in den USA steigt auch jener von Zigaretten zuletzt. Fraglich nur, ob Drogenkonsum jene Revolte verspricht, die diese Welt wirklich braucht.