Lebensmittel mit Gesicht werden eher übrig gelassen

(c) IMAGO/Design Pics

Ganze Marketing- und Werbekonzepte beruhen auf dem sogenannten Anthropomorphismus, man denke an Lebkuchenfiguren. Die Vermenschlichung wirkt verkaufsfördernd, am Teller bleiben Produkte mit Gesicht jedoch eher übrig.

Industrie und Marketing versehen Produkte gerne mit Gesichtern, belegen doch zahlreiche Studien, dass sich die Vermenschlichung positiv auf Produktbewertung und Kaufwahrscheinlichkeit auswirkt. Eine im „Journal of Consumer Psychology“ veröffentlichte Studie der Universität Innsbruck zeigt nun aber in mehreren Befragungen und Experimenten, dass Konsumierende zwar gerne vermenschlichte Lebensmittel, Schokolinsen mit Gesicht oder Lebkuchenmänner etwa, kaufen, sie aber nur ungern essen.

Dabei erschien erst 2015 eine Studie mit gegenteiligem Ergebnis, wonach Konsumenten und Konsumentinnen vermenschlichte Produkte nicht nur eher kaufen, sondern auch tatsächlich eher Lebensmittel essen, auf die Gesichter gemalt sind. Marketingexperte Roland Schroll vom Department of Strategic Management, Marketing and Tourism der Universität Innsbruck fand das „eigenartig“, wie er selbst sagte. „Ich persönlich will nicht in etwas reinbeißen, wo ein Gesicht drauf ist.“ Er habe dann begonnen, das Phänomen genauer zu untersuchen.

Bitte nicht beißen!

In mehreren Befragungen und Experimenten, die Schroll sowohl in den USA als auch in Österreich durchgeführt hat, erfasste er die Reaktion von Konsumierenden auf Lebensmittel mit menschlichen Zügen. Er zeigte dabei, dass Verbraucherinnen und Verbraucher diese nicht wirklich gerne essen. „Wenn Produkte vermenschlicht werden, dann schreiben wir ihnen menschliche Eigenschaften zu und verleihen ihnen die Fähigkeit, Schmerz zu empfinden“, sagte Schroll. Sie zu essen, erscheine damit unmoralisch.

Gleich mehrere Studien führte er mit vermenschlichten und normalen Äpfeln durch. So berichteten Versuchsteilnehmerinnen und -teilnehmer, dass sie weniger Lust hatten, einen Apfel zu essen, nachdem sie etwa eine Werbung mit einem Apfel inklusive Gesichtszügen gesehen hatten. Sie würden diesen dann sogar weniger genießen können. Wurden anderen Probandinnen und Probanden Schokolinsen mit und ohne Gesicht darauf angeboten, griffen sie eher zu jenen ohne.

Warmherzig und kaltblütig

In einem weiteren Experiment wurden die Teilnehmenden gebeten, sich einen Weihnachtseinkauf vorzustellen, wobei sie die Wahl zwischen einem Lebkuchen in Form eines Tannenbaums und einer menschlichen Figur hatten. Dabei zeigte sich, dass die Leute eher einen Lebkuchenmann kaufen würden. Wurden den Probandinnen und Probanden die Lebkuchen in beiden Formen vorgesetzt, griffen sie lieber zum Baum.

Diese Effekte zeigten sich primär bei Personen, die sich eher als „warmherzig“ einstuften. Jene, die sich als „kaltherzig“ einschätzten, hatten hingegen weniger Probleme mit dem Biss in Lebensmittel mit Gesicht.

Ost-West-Gefälle

Weil die 2015 veröffentlichte Studie in Südkorea durchgeführt wurde, hat Schroll in weiteren Experimenten, die nicht Teil der aktuellen Veröffentlichung sind, gezeigt, dass das Phänomen auch abhängig vom Kulturkreis ist. In asiatischen Kulturen würde sich die Vermenschlichung positiv auf den Konsum auswirken, im Westen eher negativ, sagte er.

Die Konsequenzen der Untersuchung würden davon abhängen, was man erreichen wolle, betonte Schroll: „Will ich, dass die Leute ein Produkt kaufen, dann kann seine Vermenschlichung eine positive Strategie sein. Geht es mir aber vor allem darum, dass ich den Konsum etwa von gesunden Nahrungsmitteln erhöhen will, dann ist es eher kontraproduktiv.“

(APA/red)