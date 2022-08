Fitnesstracker helfen nachweislich beim Sporteln

(c) Getty Images

Ob eine Fitnessuhr tatsächlich zu einem gesünderen Lebensstil verhelfen kann? Ja, weisen jetzt neue Studien nach.

Fitnessstudios, Sportzentren, Schwimmbäder und Yogastudios - sie alle hatten während der Lockdowns in den letzten Jahren über Monate hinweg geschlossen. „Dann eben Sport Zuhause“, lautete die Antwort vieler Menschen. Mithilfe von Onlineprogrammen, Apps und Fitnesstracker wurde das Training in die eigenen vier Wände verlegt.

Keinesfalls vergebene Mühe, wie eine englisch-australische Studie jetzt nachweist. Denn, so die Forschungsergebnisse, wer mit App oder Fitnesstracker Sport machte, hatte eine doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit, sich auch während eines Lockdowns ausreichend zu bewegen.

Zoom-Kurs, Fitnessuhr und YouTube-Workout

Auch darüber, welche Online-Angebote überhaupt gewählt wurden, um während der Zeit Zuhause fit zu bleiben, gibt die Studie Auskunft. Dazu wurde eine internationale Umfrage mit Teilnehmenden aus über 32 Ländern im Sommer 2020 durchgeführt. Ein Großteil der Befragten, ganze 60 Prozent, gab an, zwar auf mit digitalen Behelfsmitteln Sport gemacht zu haben, dafür aber vor allem allgemeine Apps, etwa YouTube oder Zoom, verwendet zu haben.

38 Prozent der Befragten griffen auf einen Fitnesstracker zurück. Beide Gruppen berichteten aber auch von negativen Effekten durch die intensive digitale Nutzung: Der Druck, nicht ausreichend aktiv zu sein und genug Sport zu machen, stieg dadurch ebenso. Außerdem gaben einige Befrage an, durch das vermehrte Nutzen von Apps, mehr als sie wünschten, mit Nachrichten rund um Covid-19 konfrontiert zu werden.

Fitnesstracker steigern Motivation

Wer sich ein individuelles Fitnessziel gesetzt hat - wie etwa sich mehr zu bewegen, oder sogar abzunehmen - für denjenigen könnte sich die Anschaffung eines Trackingeräts jedenfalls auszahlen. Das legt eine weitere Studie aus Australien, eine Metastudie der University of Australia, veröffentlicht im Journal „The Lancet Digita Health“, nahe. Das Tragen eines Fitnessdevices ist nämlich eindeutig mit Resultaten wie höherer Schrittanzahl pro Tag und gewünschtem Gewichtsverlust verbunden.

„Tragbare Fitnesstracker sind in allen Altersgruppen über einen längeren Zeitraum hinweg wirksam“, so Studienautor Ty Ferguson, „Sie motivieren Menschen, regelmäßig Sport zu treiben, Aktivität in den Alltag zu integrieren und sich Abnehmziele zu setzen.“ Das Forschungsteam betonte vor allem die positiven Auswirkungen, die - verhältnismäßig günstige - Trackinggeräte, für die Bekämpfung weitverbreiteter Gesundheitsprobleme, wie Herzkrankheiten, Diabetes, psychische Probleme oder Adipositas haben könnten.

(chrima)