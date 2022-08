Straka macht bei PGA-Playoff Sprung nach vorne

Sepp Straka verbesserte sich in der Schlussrunde auf Rang 28. Den Titel holte wie im Vorjahr der US-Amerikaner Patrick Cantlay.

Golfer Sepp Straka hat am Schlusstag des zweiten Play-off-Turniers der PGA-Tour in Delaware einen neuerlichen Sprung bis auf Endrang 28 nach vorne gemacht. Der Österreicher verbesserte sich dank einer neuerlichen 68er-Runde. Ein Spitzenergebnis hatte der vor einer Woche in Memphis zweitplatzierte Straka in Wilmington an den ersten beiden Tagen mit je 72 Schlägen vergeben. Der US-Amerikaner Patrick Cantlay verteidigte mit 270 Schlägen, zehn weniger als Straka, seinen Titel.

Der 30-Jährige gewann vor seinem Landsmann Scott Stallings (271), dem Weltranglistenersten Scottie Scheffler und dem Olympiasieger Xander Schauffele (beide USA/273). Für seinen achten Erfolg auf der US-Tour erhielt Cantlay 2,7 Mio. Dollar. Ab Donnerstag steht mit der Tour Championship in Atlanta das Finale für die besten 30 Profis - darunter Straka - der FedExCup-Rangliste an. Cantlay ist auch hier Titelverteidiger. Vor dem Finale liegt Scheffler vor Cantlay und Will Zalatoris (USA) an der Spitze der Gesamtwertung.

