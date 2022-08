Jazzmusiker Rolf Kühn ist gestorben

Am 29.9.1929 wurde Rolf Kühn in Köln geboren. Das Zigarrengeschäft seiner Mutter wurde in der Reichspogromnacht zerstört.

1956 zog Kühn in die USA, wo er im Orchester von Benny Goodman spielte.

1962 kam er nach Deutschland zurück, war u. a. im Theater des Westens musikalischer Leiter und schrieb TV-Musik für „Tatort“ und „Derrick“.