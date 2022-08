3SI Sponsoring für First Vienna geht in die Verlängerung

(c) First Vienna FC

Auch in der nun beginnenden Saison fungiert das Immobilienunternehmen als Premium Sponsor des Traditionsvereins.

Der Wiener Zinshaus- und Immobilienentwickler 3SI Immogroup wird auch heuer wieder den Traditionsverein First Vienna als Premium Sponsor unterstützen. Der Wiener Traditionsverein stieg in der vergangenen Saison von der Regionalliga Ost in die 2. Liga auf. „Diesen beachtenswerten Erfolgsweg wollen wir mit unserem Sponsoring tatkräftig unterstützen“, sagt Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup.

Vienna-Vizepräsident Roland Schmid zeigt sich ebenfalls erfreut über die Verlängerung des Sponsoring-Engagements. Der First Vienna FC 1894 und die 3SI Immogroup seien ein „gelungenes Match“, betont er in einer Aussendung und ergänzt: „Einen solchen Partner an seiner Seite zu haben, macht uns stolz und zeigt außerdem, dass der Traditionsverein aus Wien-Döbling eine interessante Adresse für attraktive Sponsoring-Partner geworden ist."