Pandemie ließ britische Wirtschaft historisch einbrechen

Die britische Wirtschaftsleistung schrumpfte im Coronajahr 2020 um elf Prozent. Es war der größte Konjunktureinbruch seit 1709.

Die britische Wirtschaft ist zu Beginn des Jahrzehnts im Zuge der Coronapandemie so stark eingebrochen wie seit mehr als 300 Jahren nicht mehr. Wie das Nationale Statistikamt ONS am Montag mitteilte, schrumpfte die Wirtschaftsleistung 2020 um 11,0 Prozent. Dies ist laut dem Datenarchiv der Bank of England (BoE) der größte Konjunktureinbruch seit 1709.

Die Daten zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) werden vom ONS von Fall zu Fall revidiert: Es hatte bereits in einer ersten Schätzzahl für 2020 den größten Absturz des BIP seit mehr als 300 Jahren gemeldet, dann aber in einer Aufwärtsrevision einen Rückgang von 9,3 Prozent genannt. Dies wäre immerhin der größte BIP-Einbruch seit dem Zweiten Weltkrieg gewesen.

Die Wirtschaft im Vereinigten Königreich hatte sich voriges Jahr wieder berappelt und im November 2021 das Vorcoronaniveau erreicht. Doch im Zuge der ausufernden Inflation geht die BoE mittlerweile davon aus, dass das Land noch heuer in eine Rezession abgleitet.

