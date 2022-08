Auch Hunde weinen vor Freude

Hunde produzieren mehr Tränenflüssigkeit, wenn sie ihren vertrauten Menschen wiederbegegnen – was wiederum auf diese rührend wirkt. Vermittelt wird dieser Effekt durch das bindungsstärkende Hormon Oxytocin.

Können Hunde weinen? Immer wieder wird diese Frage gestellt, auch in diversen Internet-Foren, und immer wieder lautet die Antwort von Experten: Nein. Natürlich würden auch Hundeaugen tränen, heißt es, doch das habe mit Emotionen nichts zu tun, das deute nur auf ein gesundheitliches Problem.

Eine Publikation in „Current Biology" (22. 8.) widerspricht nun diesem Glauben. „Wir haben herausgefunden, dass Hunde im Zusammenhang mit positiven Emotionen Tränen vergießen“, sagt Takefumi Kikusui, Veterinärmediziner an der japanischen Azabu University. Daraufgekommen sei er, als eine seiner Hündinnen – ein Pudel – ihre Jungen gesäugt habe. Er habe beobachtet, dass sie dabei feuchte Augen bekomme.



Diese Beobachtung erlaubt natürlich noch keine wissenschaftlich fundierte Aussage. Also unterzogen Kikusui und Kollegen Hunde einer bei Menschen bewährten Standardmessung der Tränenflüssigkeit, dem Schirmer-Tränentest, Und zwar vor und nach einer Situation, von der sie annahmen, dass sie bei Hunden positive Emotionen hervorrufe: der Wiederbegegnung mit ihren menschlichen Besitzern nach einem Tag Trennung. Tatsächlich maßen sie danach signifikant mehr Tränenflüssigkeit als davor in den Hundeaugen. Mit unbekannten Personen funktionierte das nicht.