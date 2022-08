Auf der Alm und in der Niederung

In der Tiroler Bergwelt lauern mitunter überraschende Gefahren.

Hierzulande kommt der Wahlkampf allmählich in Schwung, obwohl der Bundespräsident nach einem Fehltritt bei einer Gratwanderung im heimischen Kaunertal für seinen Auftritt beim Forum Alpbach, einem Auftrieb der Politik, w.o. geben musste. Sein Trachtenjanker bleibt einstweilen im Schrank.

In der Tiroler Bergwelt lauern mitunter überraschende Gefahren. In der Axamer Lizum schlug der Angriff einer Kuhherde jüngst eine US-Schülergruppe im vermeintlichen Idyll von Kuhglocken und Kuhfladen in die Flucht. Aufgescheucht womöglich vom Selfie-Posing hat das Vieh rot gesehen. Ein gutes Omen für Anton Mattle und seine Liste im ehemals natürlichen ÖVP-Habitat? Oder eher ein Auftrieb für Gebi Mair und seine Grünen in ihrem Biotop?

Vor dem Almabtrieb verlagert sich das politische Geschehen vor der Landtagswahl in Tirol und der Bundespräsidentenwahl indessen in die Niederungen. In Wien formieren sich die Fratelli d'Austria. Im dritten Lager wetteifern drei Kandidaten um Gunst und Stimme – der FPÖ-Ombudsmann, ein Anwalt und Kolumnist mit Rückendeckung der „Krone“ und Frank Stronachs sowie ein Ex-Pressesprecher im Solde Wolfgang Fellners in der Tonlage eines Marktschreiers. Obendrein wildert auch noch ein Impfgegner im Revier. Ein Dilemma für Bergfex Herbert Kickl. (vier)

Reaktionen an: thomas.vieregge@diepresse.com