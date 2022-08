Per Internet statt Postkutsche in die Hofburg: Erleichtert die Regeln!

Wer am Rennen um die Hofburg teilnehmen will, muss Unterstützungserklärungen sammeln.

Einen Kandidaten fürs Bundespräsidentenamt zu unterstützen ist kompliziert. Es braucht zwar Hürden für die Kandidaten, aber nicht für die Bürger dahinter.

Wir freuen uns über die breite Unterstützung für Alexander Van der Bellen quer durch ganz Österreich. Auch Staatssekretärin Andrea Mayer unterstützt mit ihrer Unterschrift die Kandidatur von vdb – vielen Dank!“ Das twitterte das Wahlkampfteam des Amtsinhabers. Der Aha-Moment dahinter ist enden wollend, schließlich war Mayer Van der Bellens Kabinettschefin in der Präsidentschaftskanzlei. Aber auch der amtierende Bundespräsident braucht Aufmerksamkeit, gilt es momentan doch, Unterstützungserklärungen für eine Kandidatur zu sammeln.

Tassilo Wallentin bewarb am Wochenende in der „Kronen Zeitung“, wie man die mitinserierten Unterstützungserklärungen für ihn ausschneidet und richtig abgibt. Auch für den langjährigen „Krone“-Kolumnisten ist das Sammeln der 6000 Unterschriften also kein Zuckerschlecken. Und da mag es für Inserate ganz praktisch sein, dass der Anwalt die Unterstützung von Frank Stronach genießt.

Leider hat aber nicht jeder Kandidat einen Milliardär bei der Hand. Oder kann sich wie der frühere Grünen-Chef Van der Bellen bzw. FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz zumindest des Beistands einer politischen Gruppe sicher sein. Aber ist das Sammeln der Unterstützungserklärungen in der bisherigen Form noch zeitgemäß?