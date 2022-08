Barcelona und das Projekt Lewandowski

Ausgerechnet an seinem Geburtstag traf Robert Lewandowski erstmals für seinen neuen Klub. Trainer Xavi lobt seinen Charakter, doch wie gut passt es spielerisch? In Spaniens Liga wartet jedenfalls ganz andere Gegenwehr.

Barcelona/Wien. Sein 313. Tor war ein historisches für Robert Lewandowski. Zum einen war es das erste im Barcelona-Trikot, vor allem aber das schnellste seiner Karriere. Gerade einmal 44 Sekunden benötigte der Pole gegen Real Sociedad für den Premierentreffer bei seinem neuen Klub, mit seinem zweiten des Abends stellte er schließlich den 4:1-Endstand für Barça her – und machte sich an seinem 34. Geburtstag somit selbst das schönste Geschenk.

So viel war nicht nur darüber diskutiert worden, wie sich der hochverschuldete katalanische Spitzenklub den 45-Millionen-Euro-Neuzugang – der drittteuerste Ü30-Transfer nach Cristiano Ronaldo (2018 mit 33 117 Mio. Euro von Real Madrid zu Juventus) und Casemiro (heuer mit 30 um 70 Mio. von Real zu Manchester United) – überhaupt leisten kann, sondern auch wie ein klassischer Mittelstürmer wie Lewandowski zur Spielidee von Trainer Xavi passt.

Die Klubikone entstammt schließlich der Tiki-Taka-Schule Pep Guardiolas und dessen Versuch mit einer teuer eingekauften Nummer 9, Zlatan Ibrahomović, ging 2009/10 kolossal schief.

Nun mag Lewandowski von seiner Art leichter zu integrieren sein als der schwedische Superstar. Nach dem souveränen Sieg im Baskenland hob Xavi jedenfalls den Wert des Weltfußballers für seine Mannschaft hervor. „Abgesehen von dem, was die ganze Welt sieht, bringt er viele andere Qualitäten mit. Er ist ein Leader, er geht als Vorbild voran. Ein großartiger Fußball – in der Gegenwart und der Zukunft“, so der 42-Jährige.

Mit Ousmane Dembélé und Ansu Fati trafen am Sonntag zudem zwei Sorgenkinder, sollte das Duo verletzungsfrei bleiben, verfügt Barça über beste Zuarbeiter: Dembéle notierte in der Vorsaison den Topwert von einem Assist pro 149 Minuten. Supertalent Fati, 19, brachte es in 539 Spielminuten auf sechs Tore und eine Vorbereitung.

Hält der Schnitt?

Ob Lewandowski bei Barcelona seinen Schnitt aus Deutschland halten kann? Knapp alle 100 Minuten traf der Pole, die dritthöchste Quote in den Top-fünf-Ligen-Europas seit 2010 hinter Lionel Messi (86) und Ronaldo (87). Allerdings wies die Bundesliga laut einer Berechnung von „The Analyst“ in den vergangenen neun Saisonen auch die meisten Treffer (2,99 pro Spiel vs. Spanien 2,68) und zuletzt fünfmal die schwächste Abwehrarbeit (Expected Goals against) auf.

Lewandowskis zwei Tore waren erst der Anfang, Barcelona und sein neuer Stürmer müssen noch beweisen, dass sie zusammen auf großer Bühne funktionieren. Anfang September startet die Champions League, am 16. Oktober wartet der erste Clásico bei Meister Real Madrid. (swi)