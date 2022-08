Alle heben Zinsen an, nur China senkt

China greift seiner schwächelnden Wirtschaft erneut mit Zinssenkungen unter die Arme. In den USA und in Europa zeichnet sich hingegen eine „Normalisierung“ ab, sagt ein Experte.

Fast überall auf der Welt wurden in den vergangenen sechs Monaten die Leitzinsen erhöht: in den USA, in Kanada, in Brasilien, Argentinien, Chile, in der Eurozone, in Südafrika, in Indien, in Australien und in Neuseeland, wie aus einer Aufstellung der Erste Asset Management hervorgeht. Senkungen gab es nur in zwei Ländern: Russland und China.

Die chinesische Notenbank versucht sich mit Zinssenkungen gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Lockdowns und der Immobilienkrise des Landes zu stemmen. Die People's Bank of China senkte laut einer Mitteilung vom Montag den wichtigen Zinssatz für einjährige Kredite um 0,05 Prozentpunkte auf 3,65 Prozent. Die für Immobilienkredite wichtige Fünfjahresrate fiel um 0,15 Prozentpunkte auf 4,3 Prozent und damit deutlicher als von Volkswirten im Schnitt erwartet.

Geringe Teuerung in China

Die Einjahresrate hingegen wurde nicht ganz so deutlich gesenkt wie gedacht. Um die Wirtschaft zu stützen, hatte Chinas Zentralbank bereits vor einer Woche überraschend erstmals seit Jänner den Zinssatz für einjährige Refinanzierungsgeschäfte mit den Banken gesenkt. Mit der Lockerung der Geldpolitik sticht die chinesische Notenbank international hervor. So versuchen die Zentralbanken vieler anderer Länder, die bei ihnen hohe Inflation mit Zinserhöhungen in den Griff zu bekommen. In China indes fällt die Teuerung recht gering aus.

Angesichts der weltweit gegensätzlichen Entwicklung dürfte der Spielraum für die chinesische Geldpolitik Experten zufolge jedoch begrenzt sein. So weckten die Zinserhöhungen in den USA und in der Eurozone die Sorge, dass Kapital aus China abfließen und die chinesische Währung Yuan geschwächt werden könnte. Begrenzt werden die Möglichkeiten der chinesischen Notenbank auch durch die hohe Verschuldung vieler Firmen und Provinzregierungen.

So leidet die Konjunktur des Landes unter der harten „Null-Corona-Politik“ Pekings. Diese hat zum Ziel, jeden Ausbruch im Keim zu ersticken. Zahlreiche Millionenstädte hatten besonders im Frühling strenge Maßnahmen verhängt, um die Verbreitung der hochansteckenden Omikron-Variante zu verhindern. Hinzu kommen gewaltige Probleme auf dem Immobilienmarkt mit vielen kriselnden Unternehmen und gestoppten Bauprojekten.

Auch in den USA und erst recht in der Eurozone gibt es Anzeichen einer Abkühlung der Wirtschaft. Dennoch haben die Notenbanken Fed und EZB hier zuletzt die Zinsen angehoben. In den USA liegt der Leitzins inzwischen in der Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent, in Europa ist man angesichts der Ukraine-Kriegs vorsichtiger und hob den Leitzins bis dato nur auf 0,5 Prozent an.

Kaum noch Negativrenditen

Für viele Anlageklassen, etwa Aktien, sind Zinserhöhungen unangenehm. Auch die Kurse bereits ausgegebener Anleihen sinken in einem solchen Szenario, dafür wird es wieder attraktiver, Anleihen zu kaufen. Denn eigentlich handle es sich um eine Normalisierung, meinte Wolfgang Zemanek, Head of Fixed Income bei der Erste Asset Management, dieser Tage bei einem Pressegespräch. Die Zeiten von Negativrenditen bei festverzinslichen Wertpapieren scheinen vorerst vorbei zu sein.

Hatte man im vergangenen Oktober noch für deutsche und Schweizer Papiere jeder Laufzeit und für österreichische Papiere bis 15 Jahren Laufzeit negative Renditen erhalten, also dafür bezahlt, dass man dem Staat Geld borgen durfte, so gibt es jetzt nur noch für japanische Papiere mit bis zu fünfjähriger Laufzeit negative Renditen. Im Schnitt liegen die Staatsanleiherenditen wieder auf den Niveaus von 2015/16, was für Anleger interessante Einstiegsgelegenheiten darstellen könnte. Für Unternehmensanleihen guter Bonität (Investmentgrade) bekommt man Renditen von zwei bis drei Prozent, für solche schlechter Bonität (High Yield) sechs bis acht Prozent. Das seien attraktive Margen, wenn man davon ausgeht, dass die Ausfallsraten nicht massiv ansteigen, sagt Zemanek. Doch sei die Streuung bei den Risikoaufschlägen (Renditeaufschlag gegenüber sicheren Staatsanleihen) hoch, was für ein aktives Fondsmanagement spreche.

Wie geht es nun weiter? Das zweite Halbjahr dürfte leichter für Anleihe- wie für Aktieninvestoren werden als das erste. Bei den Lieferketten zeichne sich eine Entspannung ab, das dürfte nicht nur der Wirtschaft helfen, sondern auch den Inflationsdruck etwas mildern. Die Märkte preisen für Jahresende Leitzinsen von 3,75 Prozent in den USA und 1,25 bis 1,5 Prozent in der Eurozone ein. Dennoch werde es eine Abkühlung geben, die in den USA von der Geldpolitik, in Europa von den hohen Energiepreisen getrieben werde.

(DPA/b.l.)