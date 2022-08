Politologe Bolaffi: "Italien sucht einen Erlöser"

Angelo Bolaffi, Philosoph und Politologe, über die Angst der Parteien vor Machtverlust, den möglichen Sieg der Postfaschistin Giorgia Meloni bei der Wahl im September und Italiens „Misstrauenssumpf“.

Nach der dritten Regierungskrise in vier Jahren steht Italien vor Neuwahlen am 25. September. Im Interview erklärt der italienische Philosoph und Politologe Angelo Bolaffi, woran diese notorische Instabilität liegt – und warum selbst eine Postfaschistin an der Macht wenig Unheil ausrichten würde.

Angelo Bolaffi ist emeritierter Professor für politische Philosophie an der römischen Sapienza-Universität und hat seine Karriere damit verbracht, den Deutschen das politische Italien zu erklären – und umgekehrt. Etwa von 2007 bis 2011 als Leiter des italienischen Kulturinstituts Berlin. 2021 erhielt er für seine besonderen Verdienste um die deutsch-italienischen Beziehungen das Bundesverdienstkreuz. Doch den Sturz von Ministerpräsident Mario Draghi zu erklären fällt selbst Bolaffi schwer. „Die Presse“ erreichte Bolaffi telefonisch in seinem Urlaub.

Die Presse: Herr Bolaffi, aus dem Ausland betrachtet hatte man das Gefühl, dass es in Italien unter Ministerpräsident Mario Draghi endlich mal gut lief. Dann wurde er plötzlich gestürzt. Was ist passiert?

Angelo Bolaffi: Wie es in den „Asterix“-Comics heißt: Die spinnen, die Römer. Doch im Ernst, der Fall der Draghi-Regierung ist für den Durchschnittsitaliener das unverständlichste politische Ereignis der vergangenen zwanzig Jahre. Denn die Regierung war eigentlich die optimale Lösung gewesen. Die Parteien hätten die Pause, die Draghi ihnen als technischer Ministerpräsident verschaffte, als Fegefeuer nutzen können, um sich zu ändern und zu läutern. Doch sie haben gemerkt, dass eine Fortsetzung seiner Regierung zu einer Delegitimierung der Parteien in der Öffentlichkeit geführt hätte.



Weil Draghi bewies, dass die Reformen, an denen die Parteien seit Jahrzehnten scheitern, doch machbar sind?

Gleichzeitig war es wahrscheinlich, dass sich eine politische Gruppierung bilden würde, die das gemäßigte und reformorientierte Projekt Draghis unterstützen und auch eine Wahlreform ermöglichen würde. Das alles wollten die Parteien nicht, weil es einen Machtverlust für sie bedeutet hätte.