Michael Ludwigs erster schwerer Schnitzer

Wiens SPÖ legt der Opposition mit der Erhöhung von Gebühren und der Preise für Fernwärme einen Elfmeter auf.

Es ist schon länger her, dass die Opposition in Wien ein – noch dazu so breitenwirksames – Thema gefunden hat, das sie eint. Wobei sie das Thema nicht wirklich gefunden hat, es wurde ihr von der SPÖ serviert.

Eine seltene türkis-grün-blaue Allianz bildet sich gegen die mächtige Rathaus-SPÖ. Die Erhöhungen der Gebühren der Stadt, die zuletzt angekündigt wurden, sowie die deutlichen Preissteigerungen bei den stadteigenen Unternehmen Fernwärme und Wien Energie bereiten der SPÖ Probleme. Wir könnten Zeugen des ersten Schnitzers der noch relativ kurzen Amtszeit von Bürgermeister Michael Ludwig sein.