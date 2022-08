AKW Saporischschja: Warnung vor Austritt von Radioaktivität

Russlands Präsident Wladimir Putin hat ein Dekret über monatliche Sozialleistungen für die vor dem Krieg in der Ukraine nach Russland geflüchteten Menschen unterzeichnet. So sollen Pensionisten monatlich 10.000 Rubel (rund 166 Euro) erhalten und Frauen für die Geburt eines Kindes einmalig 20.000 Rubel. Die ukrainische Regierung wirft Moskau immer wieder vor, Menschen zu verschleppen und in „Filtrationslagern" zu halten. Auch Menschenrechtsorganisationen beklagen, dass viele gezwungen würden, nach Russland zu gehen.