Auch im Süden melden die Ukrainer Gebietsgewinne

In Deutschland wird angesichts ukrainischer Offensiv-Erfolge der Ruf nach mehr schweren Waffen für das angegriffene Land wieder lauter. In der Koalition dringen vor allem die deutschen Grünen und FDP auf deren Lieferung. Der Ukraine müsse ermöglicht werden, rasch "so viel wie möglich von ihrem eigenen Land zu befreien“, so Grünen-Chef Omid Nouripour.