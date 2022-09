Betrieb von AKW Saporischschja komplett gestoppt

Die Ukraine hatte bereits erklärt, sie habe große Gebiete in dieser Region zurückerobert und sei bis in die strategisch wichtige Stadt Kupjansk vorgedrungen. Über diesen Eisenbahnknotenpunkt hatte Russland seine Truppen in dieser Region mit Nachschub versorgt. Das Präsidialamt in Kiew veröffentlichte am Samstag ein Foto, das ukrainische Kräfte am Stadtrand von Isjum zeigen soll. In Kupjansk veröffentlichte der Regionalrat am Samstag auf Facebook Fotos, die ukrainische Soldaten vor dem Rathaus zeigten.