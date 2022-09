Erdogan fordert Rückgabe besetzter Gebiete an Ukraine

Der türkische Präsident Erdogan fordert die Rückgabe besetzter Gebiete an Ukrainer. „Das wird erwartet“, sagt er. Die EU hat sich am Dienstag auf ein Darlehen in Höhe von fünf Milliarden Euro für die Ukraine geeinigt. Kiew will in den zurückeroberten Gebieten schnell vorankommen.

Die russische Schwarzmeerflotte hat einige ihrer U-Boote v om Hafen Sewastopol auf der Krim nach Noworossijsk in der Region Krasnodor im Süden Russlands verlegt, teilte das britische Militär am Dienstag mit. Die Verlegung sei wahrscheinlich auf die jüngste Änderung der lokalen Sicherheitsbedrohungsstufe angesichts der erhöhten ukrainischen Langstreckenschlagskapazität zurückzuführen, so das Verteidigungsministerium in seinem täglichen Nachrichten-Update auf Twitter.

Moskau hat die ukrainischen Vorwürfe zu hunderten Gräbern in der Nähe der Stadt Isjum im Osten der Ukraine als "Lügen" zurückgewiesen. "Das sind Lügen. Wir werden natürlich die Wahrheit in dieser Geschichte verteidigen", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Montag.

Ein Gericht in der russisch besetzten Ostukraine hat zwei Ex-Mitarbeiter der OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt . Die Männer hätten Informationen über das Militärpersonal und die Ausrüstung von Luhansk an die US-Regierung weitergegeben, erklären die Behörden der von Russland unterstützten, selbst ernannten Volksrepublik. Die in Wien ansässige OSZE erklärte, die beiden würden mit Hilfe "erfundener Anschuldigungen widerrechtlich festgehalten".

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Rückgabe der Russland besetzten Gebiete an die Ukraine gefordert. "Wenn in der Ukraine ein Frieden hergestellt werden soll, wird natürlich die Rückgabe des besetzten Landes wirklich wichtig. Das wird erwartet", sagte Erdogan in einem vom US-Sender PBS am Montagabend (Ortszeit) veröffentlichten Interview. "Die besetzten Gebiete werden an die Ukraine zurückgegeben." Das umfasse auch die von Russland annektierte Krim. Russland hat nach seinem Einmarsch in der Ukraine am 24. Februar große Gebiete im Süden und Osten des Landes erobert. Moskau hält trotz Gegenoffensiven Schätzungen zufolge derzeit noch mehr als ein Sechstel des ukrainischen Staatsgebietes inklusive der Halbinsel Krim besetzt.

Die Ukraine kann in Kürze mit weiteren EU-Finanzhilfen in Höhe von fünf Milliarden Euro rechnen. Die EU-Staaten nahmen die Milliardenhilfe am Dienstag formell an, wie die tschechische Ratspräsidentschaft mitteilte. Damit nahm das Finanzpaket seine letzte Hürde und dürfte somit bald ausgezahlt werden. Das Darlehen solle dafür sorgen, dass der ukrainische Staat und wichtige Infrastruktur trotz des russischen Kriegs gegen das Land weiter funktionieren könnten, sagte der tschechische Finanzminister Zbynek Stanjura. Das Geld ist Teil eines im Mai angekündigten Hilfspakets über insgesamt neun Milliarden Euro.

Angesichts des Vormarsches ukrainischen Truppen beginnt in den von Moskau unterstützten Separatistengebieten Luhansk und Donezk eine Kampagne für einen schnellen Beitritt zu Russland. Auch im Gebiet Cherson fordere die Bevölkerung ein Referendum, sagte der von Russland eingesetzte Verwaltungschef Kirill Stremoussow. Vorbereitungen auf solche Volksabstimmungen laufen sowohl in den Separatisten-Republiken wie in den neu von Russland eroberten Gebieten seit längerem.

Die ungarische Regierung spricht sich gegen neue Russland-Sanktionen der Europäischen Union aus. "Die EU sollte ... aufhören, von einem achten Sanktionspaket zu sprechen und Maßnahmen anzukündigen, die nur die Krise bei der Energieversorgung verschärfen würden", erklärte Außenminister Peter Szijjarto.





Die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen sowie Polen beschränken die Einreise für Menschen aus Russland weiter. Sie werden von Montag an die Grenzen für Staatsbürger des Nachbarlandes mit einem Schengen-Visum für touristische Aufenthalte, Geschäftsreisen, Sport- und Kulturveranstaltungen geschlossen halten. Mehr dazu. Litauen erwägt, seine Grenze auch für Staatsbürger des benachbarten Belarus dichtzumachen.