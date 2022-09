Der deutsche Kanzler telefonierte mit dem russischen Präsidenten und drängte zu einer Lösung des Konflikts. Auch in Russland wird Kritik an der Kriegsführung lauter. Der Vorstoß der Ukraine setzte sich auch am Dienstag fort - auch in der Region Luhansk.

Diplomatie / Wirtschaft / Sanktionen

Erstmals seit vielen Wochen hat Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz wieder mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefonier t. In dem 90-minütigen Gespräch habe Scholz am Dienstag darauf gedrungen, dass es so schnell wie möglich zu einer diplomatischen Lösung des russischen Krieges in der Ukraine komme, die auf einem Waffenstillstand, einem vollständigen Rückzug der russischen Truppen und Achtung der territorialen Integrität und Souveränität der Ukraine basiere. Mehr dazu.





Kämpfe/Militär



Die Armee habe seit Anfang September bereits mehr als 6000 Quadratkilometer im Osten und Süden von den russischen Besatzern zurückerobert, sagte Präsident Wolodymyr Selenskij in einer Videobotschaft in der Nacht auf Dienstag - das entspricht etwa der Hälfte der Fläche Oberösterreichs.





von den russischen Besatzern zurückerobert, sagte Präsident Wolodymyr Selenskij in einer Videobotschaft in der Nacht auf Dienstag - das entspricht etwa der Hälfte der Fläche Oberösterreichs. Nach Angaben des Leiters der regionalen Militärverwaltung von Luhansk haben die Russen inzwischen auch die Kleinstadt Kreminna verlassen. „Es gibt keine Polizei, keine Kommandantur, keine Staatsanwaltschaft - es gibt niemanden mehr, sie sind alle weggelaufen“, wird Serhij Hajdaj zitiert. Es ist der erste Verlust Russlands in der Region Luhansk. Mehr dazu.





. Die Erste Garde-Panzerarmee etwa habe bereits in der ersten Kriegsphase schwere Verluste erlitten und sei bis zur ukrainischen Offensive in Charkiw nicht vollständig wiederhergestellt worden. Es brauche Jahre, um die angesehenen Panzereinheiten wieder aufzubauen. In einer zurückeroberten Ortschaft bei Charkiw wurden laut Behördenangaben vier Leichen mit "Spuren von Folter" entdeckt. Erste Ermittlungen wiesen darauf hin, dass die in Salisnytschn gefundenen Menschen "von russischen Soldaten während der Besetzung des Ortes" getötet worden seien, so die regionale Staatsanwaltschaft. Es werde in mehreren Fällen wegen Mordes und "Verstößen gegen das Kriegsrecht" ermittelt.





Russland

Trotz der Entwicklungen in der Ukraine erwägt der Kreml nach eigenen Angaben derzeit keine Generalmobilmachung. Entsprechende Forderungen und Kritik am Vorgehen der Regierung seien ein Beispiel der "Pluralität" in Russland, so Präsidialamtssprecher Dmitry Peskow. Die Bevölkerung an sich stehe aber weiterhin hinter Präsident Wladimir Putin.





(c) Die Presse

(Red./APA/Reuters/dpa)