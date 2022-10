EU bildet ukrainische Soldaten aus und schnürt Finanzpaket

Die Europäische Union unterzeichnete zudem nach Angaben aus Kiew am Montag eine Absichtserklärung über neue Finanzhilfen in Höhe von fünf Milliarden Euro für die kriegsgebeutelte Ukraine. Zur Finanzhilfe schrieb Ministerpräsident Denys Schmyhal auf Twitter: "Das ist eine weitere Geste der EU, dass sie gewillt ist, die Ukraine beim Sieg in diesem Krieg, dem Wiederaufbau und dem Streben nach einer europäischen Zukunft zu unterstützen."