Frische Begräbnisstätte mit Hunderten Leichen in Isjum entdeckt

Ende März waren in dem Kiewer Vorort Butscha nach dem Abzug russischer Truppen Hunderte getötete Zivilisten teils mit Folterspuren gefunden worden, auf Straßen und in Häusern ebenso wie in einem Massengrab. Butscha gilt seitdem als Symbol für schwerste Kriegsverbrechen im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, der am 24. Februar begann.

Die Opfer in dem Wald in Isjum seien wohl durch Beschuss gestorben und durch lokale Bestatter begraben worden. Die Gräber haben daher auch Kreuze, wenngleich nicht auf allen Namen stehen. Die Toten dürften großteils Zivilisten gewesen sein.