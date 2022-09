Die Ukraine macht bei ihrer Gegenoffensive im Osten des Landes offenbar Fortschritte. Zwar hält sich die Regierung in Kiew hinsichtlich ihres militärischen Vorgehens bedeckt. Doch ein ranghoher Separatist aus dem russisch besetzten Teil der Region Donezk äußerte sich ungewöhnlich offen zur Lage.

Die Ukraine macht bei ihrer Gegenoffensive im Osten des Landes offenbar Fortschritte. Zwar hielt sich die Regierung in Kiew am Mittwoch weiter bedeckt hinsichtlich ihres militärischen Vorgehens. Doch der ranghohe Separatist Danijl Bessonow aus dem russisch besetzten Teil der Region Donezk äußerte sich ungewöhnlich offen zur Lage. Seinen Angaben zufolge begannen ukrainische Streitkräfte am Dienstag mit einem seit längeren vorbereiteten Angriff auf Balaklija.

Die 27.000-Einwohner-Stadt liegt zwischen der umkämpften Großstadt Charkiw und dem russisch-besetzte Isjum, wo sich ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt für den russischen Nachschub befindet. Bessonow räumte auf Telegram ein, dass sämtliche Zugänge nach Balaklija mittlerweile wegen des Beschusses nicht mehr nutzbar seien. Sollte die Stadt fallen, würden die russischen Streitkräfte in Isjum an ihrer Nordwestflanke verwundbar, fügte er unumwunden hinzu.

Das ukrainische Militär hielt sich mit Details zu den Kämpfen wie üblich zurück. Es meldete aber in seinem regelmäßigen Lagebericht Angriffe auf sieben russische Kommandoposten. Zudem seien 13 "Objekte, an denen russische Streitkräfte konzentriert sind", angegriffen worden. Wo diese Ziele liegen, erläuterte das Militär nicht, fügte aber hinzu, dass in der Region Donezk russische Angriffe auf mehrere Städte abgewehrt worden seien, darunter auf das strategisch wichtige Bachmut. Der Gouverneur der an Donezk grenzenden Region Luhansk, Serhij Hajdaj, sagte im ukrainischen Fernsehen, ein Gegenangriff sei im Gange. "Unsere Truppen freuen sich über einige Erfolge. Belassen wir es dabei."

Ein Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Dienstag "großartige Neuigkeiten" zum Einsatz in der Region Charkiw angekündigt. Der Präsident selbst hielt sich dann in seiner abendlichen Ansprache aber ebenfalls zurück. Fünf russische Raketen seien am Dienstag abgeschossen worden, die meisten davon im Süden des Landes.

In der südukrainischen Hafenstadt Berdjansk wurde der russlandtreue Verwaltungschef bei einem Anschlag getötet. Das bestätigte ein Sprecher der Besatzungsverwaltung. "Er ist im Krankenhaus leider gestorben. Solche Fälle gibt es bei uns regelmäßig", sagte Sprecher Wladimir Rogow am Dienstag der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Unter dem Auto von Stadtkommandant Artjom Badrin war nach vorherigen Angaben eine Bombe explodiert. Es wurde auch von Schüssen im Zentrum der Hafenstadt am Schwarzen Meer berichtet.





Diese bringen den Zeitplan des Kremls durcheinander: So zügig wie die Eroberung abgelaufen war, sollte das besetzte Territorium in das russische Staatsgebiet einverleibt werden. So lautete das Idealszenario des Kreml. Doch mittlerweile ist der Plan ins Wanken geraten. Mehr dazu [premium]