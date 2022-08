IAEA-Experten auf dem Weg nach Saporischschja

Die Außenminister der EU-Staaten beraten am Mittwoch über die mögliche Einschränkung der Visa-Vergabe an russische Staatsbürger . Im Vorfeld zeigen sie sich uneins über die Entscheidung. Mehr dazu.

Deutschland wirbt für ein achtes Paket mit EU-Sanktionen gegen Russland. Man habe Vorschläge dazu gemacht, sagte Außenministerin Annalena Baerbock am Mittwoch am Rande eines EU-Treffens in Tschechiens Hauptstadt Prag. Details nannte die Grünen-Politikerin nicht. Nach den jüngsten Beratungen auf Ebene der G7-Gruppe der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte dürfte Berlin jedoch besonders auf die Einführung einer internationalen Preisobergrenze für russisches Öl dringen.