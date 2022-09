Einnahmen höher als Kriegskosten: Moskau macht "immer noch Rekorderlöse" mit Öl und Gas, teilte das in Finnland ansässige Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) am Dienstag mit. Den Einnahmen von rund 158 Milliarden Euro stehen demnach geschätzte Kriegskosten in Höhe von hundert Milliarden Euro gegenüber. Mehr dazu.