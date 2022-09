IAEA will heute Bericht zur Lage am AKW Saporischschja vorlegen

Am Kernkraftwerk Saporischschja sind am Montag erneut alle Reaktoren heruntergefahren worden. Grund sei laut ukrainischem Betreiber ein durch Angriffe ausgelöstes Feuer, das eine Stromleitung zwischen dem Kraftwerk und dem ukrainischen Stromnetz beschädigt habe. Dies habe zur Notabschaltung des letzten in Betrieb befindlichen Blocks sechs geführt.