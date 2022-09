Keine Anzeichen für "Referendum" im besetzten Cherson

Im russisch besetzten Cherson gibt es zwei Tage vor Start des Scheinreferendums über den Anschluss an Russland keine Anzeichen dafür, dass die Besatzer ein solches vorbereiten würden.

Im russisch besetzten Cherson gibt es zwei Tage vor Start des Scheinreferendums über den Anschluss an Russland keine Anzeichen dafür, dass die Besatzer ein solches vorbereiten würden. Die Bevölkerung sei von niemandem informiert worden, wo abgestimmt werden soll und welche Fragen gestellt würden, erzählte ein Gesprächspartner in der Stadt am Mittwoch. Die beiden letzten Tage seien nach einer Woche intensiver Artilleriegefechte vergleichsweise ruhig gewesen.

"Nicht einmal im Ansatz kann von einer Willensäußerung die Rede sein", kommentierte der Bewohner der südukrainischen Regionalmetropole die Ankündigung von lokalen Vertretern der Besatzungsmacht, zwischen 23. und 27. September über eine Eingliederung der Region Cherson in die Russische Föderation abstimmen zu lassen. Er ging jedoch davon aus, dass die russischen Verantwortlichen schließlich erklären würden, dass etwa 80 Prozent für Russland gestimmt hätten. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass die Stadt derzeit sehr leer sei und zumindest zwei Drittel von etwa 300.000 Vorkriegsbewohnern sie verlassen haben dürften, wäre so ein Ergebnis "reine Fiktion", sagte der Chersoner, dessen Name aus Sicherheitsgründen nicht genannt werden kann.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Mittwoch einen Teilmobilisierung der Streitkräfte angekündigt. Er habe diese Entscheidung nach einem Vorschlag des Verteidigungsministeriums getroffen und das Dekret unterschrieben, sagte Kremlchef Wladimir Putin in einer Fernsehansprache. Die Teilmobilisierung beginne noch an diesem Mittwoch. Laut Verteidigungsminister Sergej Schoigu werden 300.000 Menschen für das Militär teilmobilisiert. "Wir werden alle Ressourcen nutzen, um unsere Leute zu verteidigen", sagte Russlands Präsident. "Der Westen will unser Land zerstören. Der Westen wollte keinen Frieden zwischen der Ukraine und Russland." Er sage "dem Westen: Wir haben viele Waffen, um zu antworten. Das ist kein Bluff", so Putin.

Zuvor hatte das russische Parlament am Dienstag im Eilverfahren Gesetzesänderungen vorgenommen, die auf eine mögliche Vorbereitung für die Verhängung des Kriegsrechts in dem Land hindeuteten. Verschärft wurde unter anderem in zweiter und in letzter Lesung das Strafrecht. Die Haftstrafen für Soldaten, die freiwillig in Kriegsgefangenschaft gehen, und für Plünderungen wurden erhöht. Im Gesetz war auch von einer möglichen "Mobilisierung" und "Kriegszustand" die Rede.

Angesichts der ukrainischen Gegenoffensive forciert die russische Regierung in den besetzten Gebieten in der Ukraine Referenden über einen Beitritt zu Russland. Die pro-russischen Separatisten in den ostukrainischen Regionen Luhansk und Donezk kündigten am Dienstag Volksbefragungen ab Freitag an. Auch in der von Russland gehaltenen südukrainischen Region Cherson sowie in der umkämpften Region Saporischschja, wo das größte ukrainische AKW liegt, wurden Referenden angekündigt. Das ukrainische Verteidigungsministerium verglich die Vorgänge mit dem Anschluss von Österreich an Nazi-Deutschland 1938. "Sie erwarten die Ergebnisse von 1938. Anstatt dessen werden sie Hitlers Ergebnis von 1945 bekommen", so das Ministerium bei Twitter.