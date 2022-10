Laut Medienberichten neues Massengrab in der Ostukraine gefunden

Bei dem Vormarsch der ukrainischen Armee sind nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskij in den vergangenen Tagen Dutzende Ortschaften aus russischer Besatzung befreit worden. "Die ukrainische Armee dringt ziemlich schnell und kraftvoll vor bei der gegenwärtigen Verteidigungsoperation im Süden unseres Landes“, sagte er in einer am Dienstagabend verbreiteten Videobotschaft. Es seien Ortschaften in den Gebieten Cherson, Charkiw, Luhansk und Donezk wieder unter ukrainische Kontrolle gebracht worden. Im Falle von Luhansk ist das speziell bedeutsam, weil diese Oblast die einzige dieser vier Regionen ist, die die Russen zuvor vollständig erobert hatten.

Schwere ukrainische Artillerie (203-Millimeter-Feldkanone Modell 2S7 Pion) im Gefecht bei Cherson. Twitter

Insbesondere im Gebiet Cherson im Süden am Unterlauf des Dnipro seien Ortschaften befreit worden. Die ukrainischen Streitkräfte sprachen am Abend von insgesamt acht Siedlungen. "Unsere Soldaten stoppen nicht", so Selenskij. Glaubt man den verfügbaren Landkarten auch westlicher Militärs, sind dabei die Ukrainer am 1. und 2. Oktober an einer rund 35 Kilometer langen Front am Westufer des dortigen Dnipro-Stausees und südlich der Stadt Krywyj Rih angetreten und haben sie bis 5. Oktober um etwa 40 km nach Süden vorgeschoben und auf gleichfalls etwa 40 km Breite erweitert. Das Gebiet ist agrarisch und flach, ganz grob gerechnet beträgt der mutmaßlich gewonnene Raum dort um die 1500 Quadratkilometer bzw. etwa das 3,5-Fache des Bundeslandes Wien. Vor allem aber stehen die Vorhuten mittlerweile nur etwa 30 bis 40 km nördlich des Stauwerks Nowa Kachowka; der dortige Flußübergang wurde von ukrainischer Raketenartillerie vor Wochen schwer beschädigt und angeblich zumindest für große Fahrzeuge unpassierbar. Fällt er an die Ukrainer, würde auch das letzte russische Tröpfeln an Verkehr bzw. Nachschub über diese Passage enden und die Lage der Russen westlich des Flusses weiter erschwert.