Medwedew: Russland hat Recht auf Einsatz von Atomwaffen

Russland hat erneut mit dem Einsatz von Atomwaffen im Konflikt mit der Ukraine gedroht, erwartet in dem Fall nach eigenen Angaben aber kein direktes Eingreifen der Nato. Ex-Präsident Dmitri Medwedew schrieb am Dienstag auf der Plattform Telegram, sein Land habe das Recht, sich im Zweifel mit Atomwaffen zu verteidigen - "wenn das notwendig sein sollte". Russland werde Atomwaffen "in vorher festgelegten Fällen" unter

"strikter Einhaltung der staatlichen Politik" einsetzen . Dies sei "sicher kein Bluff". Ähnlich hatte sich vor einigen Tagen auch Präsident Putin geäußert.