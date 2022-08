Mindestens 22 Tote bei russischem Beschuss von Bahnstation

(c) Reuters

Zerstörung in dem Ort Tschaplyne

Mehr als 50 Menschen sollen bei einem Raketenangriff auf einen ukrainischen Bahnhof verletzt worden sein. Der prominente russische Oppositionspolitiker, Jewgeni Roisman, soll in Russland festgenommen worden sein.

Am ukrainischen Nationalfeiertag, dem 24. August, ist eine russische Rakete auf dem Bahnhof des Ortes Tschaplyne im Gebiet Dnipropetrowsk eingeschlagen. Mehr als 50 Menschen sollen dabei verletzt worden sein, mindestens 22 Personen starben, sagt Präsident Wolodymyr Selenskij in einer Videoansprache. Fünf Tote seien aus einem Auto an den Bahngleisen geborgen worden. Auch im Gebiet Chmelnyzkyj im Westen des Landes sollen sich schwere Explosionen ereignet haben.

Der prominente Oppositionspolitiker und frühere Bürgermeister der Millionenstadt Jekaterinburg, Jewgeni Roisman, soll in Russland festgenommen worden. Sein Anwalt Wladislaw Idamschanow nennt keine Details, das Internetportal e1.ru aber berichtet, dass dem Politiker die Verbreitung von Falschnachrichten über die russische Armee vorgeworfen wird. Ihm drohen zehn Jahre Gefängnis.

Die Europäische Union fordert Russland im UN-Sicherheitsrat zum sofortigen Abzug vom ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja auf. "In den vergangenen Monaten haben wir ein aufkommendes Risiko einer nuklearen Katastrophe in Europa gesehen", sagt der UN-Botschafter der EU, Silvio Gonzato. Zudem appelliert er an den Kreml, ein internationales Expertenteam auf das Gelände zu lassen.

Der scheidende britische Premierminister Boris Johnson traf mit Selenskij zusammen. Er sagte der Ukraine weitere Militärhilfe im Volumen 54 Millionen Pfund (rund 64 Millionen Euro) zu und betonte, an einen Sieg der Ukraine über Russland zu glauben.

Papst Franziskus und der russisch-orthodoxe Patriarch Kyrill I. werden sich nicht während eines Kongresses in Kasachstan treffen. Das katholische Kirchenoberhaupt reist von 13. bis 15. September nach Kasachstan, um am VII. Kongress der Führer von Welt- und traditionellen Religionen in Nur-Sultan teilzunehmen.

(Red./APA/Reuters/dpa)