Putin ignorierte ausgehandelten Deal und begann Krieg

Wladimir Putin am 24. Februar 2022, als er von einer militärischen Operation in der Ukraine spricht.

Der russische Präsident ignorierte kurz vor Kriegsbeginn eine von seinem wichtigsten Gesandten ausgehandelte Vereinbarung. Indes sichern ukrainischen Streitkräfte die nun zurückeroberten Gebiete ab.

Selenskij in zurückeroberten Gebieten eingetroffen

Nach dem teils fluchtartigen Rückzug russischer Truppen in bzw. aus der ukrainischen Region Charkiw in den vergangenen Tagen ist der ukrainische Präsident, Wolodymyr Selenskyj, am Mittwoch in die zurückeroberten Gegenden gefahren. Er kündigte dabei ein weiteres Vorrücken an, und: „Wir bewegen uns nur in eine Richtung - vorwärts und bis zum Sieg", so der 44-Jährige.

Selenskij (Mitte) im zurückeroberten Isjum. APA/AFP/UKRAINIAN PRESIDENTIAL P

Seit vorigen Mittwoch sollen in der Region mindestens 4000 Quadratkilometer Land (die Rede ist von bis zu 8000, allerdings inklusive von Landgewinnen in der Südukraine) zurückerobert worden sein. Mehrere Eliteformationen des russischen Heeres, darunter Teile der 1. Garde-Panzerarmee aus dem Großraum Moskau, sind offenbar zerfallen, große Mengen Materials wurden zurückgelassen. Es gibt Berichte, wonach russische Einheiten über die russische Grenze im Raum Belgorod/Kursk zurückgeflohen seien. Bisweilen seien die Soldaten betrunken und würden Unfälle verursachen, hieß es auf Twitter, aber auch, dass man in mehreren befreiten Ortschaften grundlos getötete Zivilisten und brutal ermordete ukrainische Soldaten gefunden habe, dazu grausige Verwüstungen und Verschmutzungen (etwa durch Kot) in öffentlichen Gebäuden, Kirchen und Privathäusern.

Der ukrainische Präsidentenberater, Oleksij Arestowytsch, stellte eine Fortführung der Offensive bis in die östliche Oblast Luhansk in den Raum. Diese ist seit Anfang August komplett rusisch besetzt bzw. teil der prorussischen „Volksrepublik Luhansk“.

Details vom Kriegsbeginn im Februar

Putin ließ ausgehandelten Deal fallen: Trotz Zugeständnissen der Ukraine in der umstrittenen Frage eines Nato-Beitritts entschied sich der russische Präsident Wladimir Putin zum Angriff auf das Land. Nach Reuters-Informationen hatte ihm sein wichtigster Gesandter für die Ukraine mitgeteilt, dass er mit Kiew eine vorläufige Vereinbarung getroffen habe, die die russischen Bedenken ausräumen würde. Putin entschied sich dennoch zur Invasion, sagen drei der dem Kreml nahestehende Personen.

Video-Dankesgrüße ans ferne Australien

Zu den Staaten, die der Ukraine Militärhilfe leisten, zählt auch das ferne Commonwealth-Land Australien. Von dort kamen bisher, soviel man weiß, unter anderem Aufklärungsdrohnen, M777-Feldhaubitzen und um die 60 minensichere, leicht gepanzerte Mannschaftstransporter vom Typ „Bushmaster". Eines der großen, in Australien gebauten, für Wüsten- und Steppengebiete optimierten Fahrzeuge für zehn Insassen bejubeln ukrainische Soldaten der 80. Luftsturmbrigade in einem Propagandavideo aus der Region Charkiw, das natürlich auch in Down Under heftig zirkuliert. „Danke, Australien", sagt ein Soldat zum Schluss.

Kämpfe/Militär



Russland hat nach Einschätzung britischer Geheimdienste wohl erstmals Drohnen aus iranischer Fertigung eingesetzt . "Russland bezieht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verstärkt Waffen aus anderen, stark mit Sanktionen belegten Ländern wie dem Iran und Nordkorea, während die eigenen Vorräte zur Neige gehen", heißt es in dem täglichen Bericht der Geheimdienste.

Die Armee habe seit Anfang September bereits mehr als 6000 Quadratkilometer im Osten und Süden von den russischen Besatzern zurückerobert, sagte Präsident Wolodymyr Selenskij in einer Videobotschaft in der Nacht auf Dienstag - das entspricht etwa der Hälfte der Fläche Oberösterreichs. 4000 Quadratkilometer sollen von den ukrainischen Streitkräften bereits abgesichert worden sein.





Nach Angaben des Leiters der regionalen Militärverwaltung von Luhansk haben die Russen inzwischen auch die Kleinstadt Kreminna verlassen. „Es gibt keine Polizei, keine Kommandantur, keine Staatsanwaltschaft - es gibt niemanden mehr, sie sind alle weggelaufen", wird Serhij Hajdaj zitiert. Es ist der erste Verlust Russlands in der Region Luhansk.





Nach Einschätzung britischer Geheimdienste sind führende Einheiten der russischen Armee durch den Krieg in der Ukraine enorm geschwächt. Die Erste Garde-Panzerarmee etwa habe bereits in der ersten Kriegsphase schwere Verluste erlitten und sei bis zur ukrainischen Offensive in Charkiw nicht vollständig wiederhergestellt worden. Es brauche Jahre, um die angesehenen Panzereinheiten wieder aufzubauen.





In einer zurückeroberten Ortschaft bei Charkiw wurden laut Behördenangaben vier Leichen mit "Spuren von Folter" entdeckt. Erste Ermittlungen wiesen darauf hin, dass die in Salisnytschn gefundenen Menschen "von russischen Soldaten während der Besetzung des Ortes" getötet worden seien, so die regionale Staatsanwaltschaft. Es werde in mehreren Fällen wegen Mordes und "Verstößen gegen das Kriegsrecht" ermittelt.





AKW Saporischschja

Alle drei Notstromleitungen des von Russland kontrollierten Kernkraftwerks Saporischschja in der Ukraine sind wiederhergestellt worden. Eine von ihnen versorge die Anlage mit externem Strom, den es für die Kühlung und andere wichtige Sicherheitsfunktionen benötigt, und die zwei anderen würden in Reserve gehalten, erklärte die Internationale Atomenergiebehörde. Die erste dieser Leitungen wurde am Samstag wieder in Betrieb genommen. Die Ukraine geht davon aus, dass die Zahl der russischen Anschläge auf ihre Energie-Infrastruktur zunehmen werde.

