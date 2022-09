Russland beginnt Militärmanöver mit mehr als 50.000 Soldaten

Das Expertenteam der Atom-Energiebehörde IAEA ist auf dem Weg in das Atomkraftwerk Saporischschja. Sie seien sich der Berichte über verstärkten Beschuss in der Region Enerhodar, in der das AKW liegt, bewusst, sagt IAEA-Chef Rafael Grossi. Schon am mittwoch waren die Experten in der Stadt Saporischschja, etwa 70 Kilometer von dem Kraftwerk entfernt, angekommen.