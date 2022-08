Russland: "Haben Offensive absichtlich verlangsamt"

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg warnt vor einem Nachlassen der militärischen und finanziellen Unterstützung für die Ukraine. "Ich sage nicht, dass es einfach ist. Es verlangt harte Arbeit", sagte Stoltenberg in einem Interview mit dem Nachrichtenportal "ZDFheute.de“. Er setze sich in Zusammenarbeit mit anderen Staats- und Regierungschefs der Allianz in Europa und Nordamerika dafür ein, weiterhin Unterstützung sicherzustellen, sagte der Nato-Generalsekretär.