Russland stoppt Vorbereitungen für Referendum in Cherson

Überblick zum Krieg in der Ukraine

Die Sicherheitslage lasse keine Abstimmung in Cherson zu. Die Ukraine will indes bei ihrer Gegenoffensive mehrere Orte von Russland zurückerobert haben. In Saporischschja bleiben zwei IAEA-Inspektoren „dauerhaft“ im AKW.

Kämpfe / Militär

Die ukrainischen Streitkräfte haben nach Angaben von Wolodymyr Selenskij mehrere Ortschaften von den russischen Angreifern zurückerobert . Zudem seien in der Nähe der von Russen besetzten Stadt Cherson ein Munitionsdepot, eine Pontonbrücke und Kontrollzentrum der russischen Armee zerstört worden, teilte das Südkommando der ukrainischen Armee in der Nacht auf Montag auf Facebook mit.

Nach Angaben des US-Instituts für Kriegsstudien (ISW) macht die ukrainische Gegenoffensive im Süden und Osten des Landes "nachweislich Fortschritte". Die ukrainischen Streitkräfte "rücken entlang mehrerer Achsen in der westlichen Region Cherson vor und haben Gebiete jenseits des Flusses Siwerskyj Donez in der Region Donezk gesichert", hieß es in einem Bericht des Instituts.

Diplomatie

Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal wird heute in Brüssel erwartet. Er nimmt dort an Gesprächen mit der EU teil. Hauptthemen sind eine stärkere Zusammenarbeit und die Unterstützung der EU für Kiew im russischen Angriffskrieg. Die Europäische Union unterstützt die Ukraine mit weiteren 500 Millionen Euro. Das Geld soll Geflüchteten und Landwirten zugute kommen. Am Sonntag war Schmyhal in Berlin zu Gast.

Die Vorbereitungen für das Referendum in der von Russland besetzten ukrainischen Region Cherson zur Eingliederung in

russisches Staatsgebiet wurden indes unterbrochen. Hintergrund sei die Sicherheitslage, berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass am Montag. Nach wochenlanger Bombardierung durch ukrainische Truppen sei die Fahrt über die wichtige Antoniwskyj-Brücke per Auto nicht mehr möglich, zitierte Tass den von Russland eingesetzten Vizechef der Stadt Cherson, Kirill Stremoussow.

Energiekrise

Der erneute Stopp russischer Gaslieferungen durch die wichtige Pipeline Nord Stream 1 löst eine erneute Rally beim Gaspreis aus. Der europäische Future stieg am Montag um gut 30 Prozent auf 272 Euro je Megawattstunde und steuerte wieder auf das jüngste Rekordhoch zu. Mehr dazu.

AKW Saporischschja

Zwei Mitglieder der IAEA-Mission werden voraussichtlich "dauerhaft" im russisch besetzten Kernkraftwerk Saporischschja bleiben , teilte die ukrainische Energiebehörde Energoatom am Montag mit und fügte hinzu, dass vier weitere Vertreter das Gebiet des Kraftwerks verlassen hätten.

Das von russischen Truppen besetzte AKW arbeitet laut Betreiber infolge massiven Beschusses aktuell unter der Gefahr, gegen den Strahlen- und Brandschutz zu verstoßen. Derzeit sei von sechs Reaktoren nur noch einer in Betrieb, teilte der Betreiber Enerhoatom am Montag mit. Block 6 versorge das ukrainische Stromnetz und das AKW selbst. Block 5 sei seit Samstagabend vom Netz, weil es durch Beschuss massive Schäden an einer Leitung gebe.

