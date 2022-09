Russland will offenbar Munition von Nordkorea kaufen

Überblick zum Krieg in der Ukraine

Im umkämpften AKW Saporischschja ist am Montag laut Internationaler Atombehörde IAEA erneut die Verbindung zum Stromnetz unterbrochen worden. Die Experten wollen heute einen Bericht über ihre Inspektion veröffentlichen.

Präsident Putin segnet eine neue außenpolitische Doktrin an. Sie basiert auf dem Konzept der „russischen Welt“. Dass Sanktionen greifen, zeigen Pläne zur Munitionsbeschaffung. Die IAEA will indes ihren Bericht über die Lage im AKW in Saporischschja veröffentlichen.

Wirtschaft, Diplomatie, Sanktionen

Russlands Präsident Wladimir Putin hat eine neue außenpolitische Doktrin gebilligt, die auf dem Konzept der "russischen Welt" basiert. Russland solle "die Traditionen und Ideale der russischen Welt schützen, bewahren und fördern", heißt es in dem am Montag veröffentlichten, 31 Seiten langen Dokument. Mehr dazu.





gebilligt, die auf dem Konzept der basiert. Russland solle "die Traditionen und Ideale der russischen Welt schützen, bewahren und fördern", heißt es in dem am Montag veröffentlichten, 31 Seiten langen Dokument. Mehr dazu. Angesichts angeblicher militärischer Lieferengpässe will Russland einem Medienbericht zufolge Millionen Geschosse von Nordkorea kaufen. Die "New York Times" beruft sich in ihrem Bericht vom Montag (Ortszeit) auf US-Geheimdienstinformationen. Demnach geht es um Artillerie-Munition und Raketen mit kurzer Reichweite. US-Beamte hätten darüber hinaus wenige Details genannt - es werde aber vermutet, dass Moskau sich für weiteres militärisches Gerät auch an Pjöngjang wenden könnte.





will einem Medienbericht zufolge kaufen. Die "New York Times" beruft sich in ihrem Bericht vom Montag (Ortszeit) auf US-Geheimdienstinformationen. Demnach geht es um Artillerie-Munition und Raketen mit kurzer Reichweite. US-Beamte hätten darüber hinaus wenige Details genannt - es werde aber vermutet, dass Moskau sich für weiteres militärisches Gerät auch an Pjöngjang wenden könnte. Durch den Krieg hat die ukrainische Stahlindustrie ihrem Verband zufolge 40 Prozent ihrer Kapazität verloren. "Nach der Befreiung wird es unmöglich sein, diese Werke wieder zu eröffnen", sagt Verbandschef Serhii Bilenky. Vor der russischen Invasion gehörte die Ukraine zu den weltweit größten Produzenten von Stahl und Stahlprodukten.

AKW Saporischschja

Die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) will heute ihren Bericht zu ihrer Mission am Gelände des Kernkraftwerks Saporischschja veröffentlichen. Wie angekündigt hätten vier Experten die von Russland besetzte Anlage am Montag wieder verlassen, zwei seien geblieben.





veröffentlichen. Wie angekündigt hätten vier Experten die von Russland besetzte Anlage am Montag wieder verlassen, zwei seien geblieben. Die Ukraine hat Russland zufolge in den vergangenen 24 Stunden 20 Artilleriegeschosse auf die Stadt Enerhodar und die Gegend um das dort gelegene AKW Saporischschja abgefeuert. Drei davon seien auf dem AKW-Gelände eingeschlagen, teilte das russische Verteidigungsministerium am Dienstag mit. Ein Geschoss sei neben Block 2 explodiert.





auf die Stadt Enerhodar und die Gegend um das dort gelegene Drei davon seien auf dem AKW-Gelände eingeschlagen, teilte das russische Verteidigungsministerium am Dienstag mit. Ein Geschoss sei neben Block 2 explodiert. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij wiederum hielt Moskau vor, das größte AKW Europas sei wegen russischer Provokationen zum zweiten Mal „nur einen Schritt von einer nuklearen Katastrophe entfernt“ gewesen.

gewesen. Am Kernkraftwerk Saporischschja sind am Montag erneut alle Reaktoren heruntergefahren worden. Grund sei laut ukrainischem Betreiber ein durch Angriffe ausgelöstes Feuer, das eine Stromleitung zwischen dem Kraftwerk und dem ukrainischen Stromnetz beschädigt habe. Dies habe zur Notabschaltung des letzten in Betrieb befindlichen Blocks sechs geführt.

Kämpfe / Militär

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben vier russische Munitionsdepots in der Region Cherson zerstört . Auch würden Brücken über den Dnipro unter Beschuss genommen, teilte das Südkommando der ukrainischen Streitkräfte mit. Nachdem zunächst wenig über den Verlauf der vorige Woche eingeleiteten ukrainischen Gegenoffensive im Süden der Ukraine bekanntgeworden war, meldeten die Behörden zuletzt Fortschritte im Norden der Region Cherson.





. Auch würden Brücken über den Dnipro unter Beschuss genommen, teilte das Südkommando der ukrainischen Streitkräfte mit. Nachdem zunächst wenig über den Verlauf der vorige Woche eingeleiteten bekanntgeworden war, meldeten die Behörden zuletzt Fortschritte im Norden der Region Cherson. Diese bringen den Zeitplan des Kremls durcheinander: So zügig wie die Eroberung abgelaufen war, sollte das besetzte Territorium in das russische Staatsgebiet einverleibt werden. So lautete das Idealszenario des Kreml. Doch mittlerweile ist der Plan ins Wanken geraten. Mehr dazu [premium]

Energiekrise

Moskau macht unterdessen "immer noch Rekorderlöse" mit Öl und Gas, teilte das in Finnland ansässige Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) am Dienstag mit. Den Einnahmen von rund 158 Milliarden Euro stehen demnach geschätzte Kriegskosten in Höhe von hundert Milliarden Euro gegenüber. Mehr dazu.

(Red./APA/Reuters/dpa)