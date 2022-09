Russland will vier ukrainische Regionen am Freitag annektieren

In Mariupol hängt die russische Fahne. Die Referenden in den von russischen Truppen besetzen Gebieten sind abgeschlossen, die Annexion soll nun formell vollzogen werden.

Bei einer Zeremonie im Kreml sollen die Abkommen über die Aufnahme der Regionen in die Russische Föderation unterzeichnet werden. Schweden meldet ein viertes Leck an den Nord-Stream-Pipelines. Und die Flucht Zehntausender russischer Männer wegen der Teilmobilmachung sorgt in Russland vor einem Brain-Drain.

Referenden / besetzte Gebiete

Russlands Präsident Wladimir Putin wird am Freitag in einer Zeremomie im Kreml den Anschluss der besetzten ukrainischen Gebiete unterzeichnen , wie das Präsidialamt in Moskau mitteilt. Putin werde im Anschluss eine Rede halten und die von Russland in den annektierten Gebieten eingesetzten Verwalter empfangen, heißt es weiter.

, wie das Präsidialamt in Moskau mitteilt. Putin werde im Anschluss eine Rede halten und die von Russland in den annektierten Gebieten eingesetzten Verwalter empfangen, heißt es weiter. Die Separatisten-Anführer von Donezk, Saporischschja, Cherson und Luhansk sind bereits in Moskau eingetroffen . Am Mittwoch hatten sie Putin formell um die Aufnahme der vier Regionen in die Russische Föderation gebeten.

Bei vom Westen als Schein-Abstimmungen kritisierten "Referenden" in diesen Regionen sollen sich nach Angaben der dortigen Separatisten überwältigende Mehrheiten für die Annexion ausgesprochen haben. Russland verteidigt die Referenden in besetzten Teilen der Ukraine als im Einklang mit internationalem Recht.





Teilmobilmachung

Die Flucht Zehntausender russischer Männer wegen der Teilmobilmachung hat nach britischer Einschätzung zu einem enormen intellektuellen Aderlass für Russland geführt. "Unter denjenigen, die versuchen, Russland zu verlassen, sind die Bessergestellten und Gutausgebildeten überrepräsentiert", teilte das Verteidigungsministerium in London am Donnerstag unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mit.

In den sieben Tagen, seit Präsident (Wladimir) Putin die 'Teilmobilmachung' angekündigt hat, hat ein beträchtlicher Exodus von Russen begonnen, die der Einberufung entgehen wollen ", hieß es in London weiter. Zwar seien genaue Zahlen unklar. Aber vermutlich übertreffe die Zahl der Ausgereisten die Stärke der Invasionsarmee, mit der Russland im Februar die Ukraine angegriffen hatte. Ein Stimmungsbericht.

Drei junge Russen wurden in Untersuchungshaft genommen, da sie bei einer Protestveranstaltung gegen die russische Teilmobilmachung ein Gedicht rezitiert hatten. Gegen sie wird wegen "Aufstachelung zum Hass mit der Androhung von Gewalt" ermittelt. Im Falle einer Anklage und Verurteilung drohen ihnen sechs Jahre Haft. Mehr dazu.

Gasversorgung

Die schwedische Küstenwache meldet ein viertes Leck an den Ostsee-Gaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Der deutsche Sicherheitsexperte Johannes Peters hält es für "relativ unwahrscheinlich", dass die Schäden durch einen Unfall entstanden sein könnten. Er vermutet Russland hinter dem mutmaßlichen Sabotageakt.





Der deutsche Sicherheitsexperte Johannes Peters hält es für "relativ unwahrscheinlich", dass die Schäden durch einen Unfall entstanden sein könnten. Er vermutet Russland hinter dem mutmaßlichen Sabotageakt. Der Kreml fordert aufgrund der zunehmenden Zahl an Lecks eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats . Anschuldigungen, Moskau könnte hinter den Lecks stecken, werden scharf zurückgewiesen und stattdessen die USA beschuldigt. Aus Washington heißt es, derartige Vorwürfe seien lächerlich.





. Anschuldigungen, Moskau könnte hinter den Lecks stecken, werden scharf zurückgewiesen und stattdessen die USA beschuldigt. Aus Washington heißt es, derartige Vorwürfe seien lächerlich. EU-Innenkommissarin Ylva Johansson bezeichnet die Sabotagegerüchte als Warnruf und kündigt einen Belastungstest für die kritische Infrastruktur in Europa an. "Wir (die EU-Kommission) werden uns jetzt an alle Mitgliedstaaten wenden und wir werden einen Belastungstest durchführen in Bezug auf die kritische Infrastruktur", sagte die Schwedin im ZDF-"heute journal".

Diplomatie / Hilfen

Die USA wollen weitere Waffen im Wert von 1,1 Milliarden Dollar an die Ukraine liefern. Darunter seien unter anderem 18 HIMARS-Mehrfachraketenwerfer, Munition sowie Radar- und Drohnenabwehrsysteme, erklärt das US-Verteidigungsministerium. Die Ausrüstung solle in sechs bis 24 Monaten geliefert werden können. Die Regierung werde Mittel aus dem Finanzierungsprogramm USAI benutzen und neue Waffen bestellen, statt Bestände der Armee zu liefern.





liefern. Darunter seien unter anderem 18 HIMARS-Mehrfachraketenwerfer, Munition sowie Radar- und Drohnenabwehrsysteme, erklärt das US-Verteidigungsministerium. Die Ausrüstung solle in sechs bis 24 Monaten geliefert werden können. Die Regierung werde Mittel aus dem Finanzierungsprogramm USAI benutzen und neue Waffen bestellen, statt Bestände der Armee zu liefern. Die EU-Kommission schlägt ein neues Sanktionspaket vor. Das Paket enthalte unter anderem die Rechtsgrundlage für einen Preisdeckel für Ölimporte aus Russland sowie weitere Importbeschränkungen im Wert von sieben Milliarden Euro, sagte Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Nun müssen die EU-Staaten über den Vorschlag verhandeln und einstimmig darüber entscheiden.

(Red./APA/Reuters/dpa)