Scheinreferendum: Russland spricht von hoher Zustimmung für Anschluss

Nach Angaben der europäischen Grenzschutzagentur Frontex sind in der vergangenen Woche nach der von Putin angeordneten Teilmobilmachung 66.000 Russen in die Europäische Union eingereist. Das sei ein Anstieg um mehr als 30 Prozent im Vergleich zur Vorwoche, teilt die Behörde mit. Die meisten Russen seien in Finnland und Estland angekommen.